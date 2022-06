DOMENICA 19 GIUGNO

Quartiere MONTANARA - PARMA

DALLE 9:00 ALLE 21:00

Torna con una nuova edizione l'evento "Montanara in festa", organizzato dall'Associazione Montanara Insieme con il Patrocinio del Comune di Parma in collaborazione con Edicta Eventi. I cittadini e i commercianti del quartiere daranno vita a una festa con l'apertura domenicale degli esercizi e tante iniziative collaterali: bancarelle, attività ludico-educative per i bambini e proposte di ristorazione. Ci sarà uno spazio dedicato alla solidarietà con la presenza di numerose associazioni e Onlus del quartiere e della città.

Le associazioni

L'Associazione Arte Patchwork di Parma Onlus che realizza manufatti artistici con pezzi di stoffa ispirati a tecniche mondiali, il Laboratorio democratico con i libri viventi, l'associazione Bibliomondo famiglie volontarie aps con un banchetto di libri usati, il Gruppo di controllo di vicinato di via Montanara, incontrano i presenti, la Comunità Sant'Egidio presenta una mostra preparata dai bambini sulla guerra in Ucraina insieme alla raccolta di farmaci, la Cooperativa Gruppo Scuola con attività laboratoriali per bambini, esibizioni di ballo e canto e attività di radioweb, La Ronda Dei Cuori Amici di Joe, un'associazione di volontariato che offre la colazione in stazione a chi è in difficoltà, la Cooperativa Insieme con l'installazione di un photo booth per scattare dei selfie che verranno caricati sul loro sito e sulla pagina Facebook, la Scuola Baseball Parmense e Crocetta Baseball offriranno attività per ragazzi e ragazze grazie all'installazione di un box battuta, Bruno Borelli con la sua esposizione di quadri, Leonardo Leonardi con la sua esposizione di foto Saranno inoltre presenti vari servizi di ristorazione del quartiere.

SABATO 18 GIUGNO – LA CENA DI BENEFICENZA

La cena, organizzata dai negozianti del Montanara Insieme, si terrà dalle ore 20:00 in via Carmignani davanti al Circolo Arci Minerva. Avrà un costo di 25 euro a persona e comprenderà un menù a base di: torta fritta, salume, tortelli e acqua. Per prenotare i biglietti rivolgersi a Grandi Agenzie, Circo Arci Minerva, Tecnocasa ed Edicta in via Montanara.