Capolavori dalle collezioni di Parma, in centro l'arte contemporanea per tutti

Ci siamo quasi. Dal prossimo 20 aprile Palazzo del Governatore sarà la sede della mostra d'arte Contemporanea - Capolavori dalle collezioni di Parma. In esposizione ci saranno 115 opere di 93 artisti di rilievo internazionale, selezionate tra il patrimonio delle più prestigiose collezioni private di Parma, per raccontare tra pitture, sculture e rare fotografie di performance cento anni di espressione artistica contemporanea italiana ed europea.

Duchamp a Picasso, da Morandi a Casorati passando per De Chirico, Sironi, Burri, Pistoletto e molti altri grandi artisti saranno in esposizione per uno sguardo d’eccezione sul Novecento e al contempo come osservatorio prezioso sul collezionismo e sull’immenso patrimonio culturale che queste opere rappresentano per la città di Parma e per tutta la cultura nazionale.

Curata da Simona Tosini Pizzetti, organizzata e prodotta da Solares Fondazione delle Arti con il sostegno di Destinazione Turistica Emilia, APT Servizi Regione Emilia Romagna, Contemporanea resterà aperta fino al 21 luglio 2024.