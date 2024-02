Cinquemila visitatori in un mese: Van Gogh conquista il Comune che la inserisce in "I Like Parma"

Van Gogh incontra il gusto culturale dei parmensi. Sono, infatti, oltre 5mila i visitatori che, in soli 30 giorni, hanno scelto la mostra dedicata al pittore olandese “Van Gogh Multimedia e la stanza segreta”, prodotta da Navigare srl, e allestita a Palazzo Dalla Rosa Prati.

Un successo premiato dal Comune di Parma, che ha inserito l’esposizione nell’undicesima edizione del programma di “I Like Parma: un patrimonio da vivere”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta, e che prevede, per le giornate del 2 e 3 marzo prossimi, una riduzione sul costo del biglietto a 8 euro. La mostra, curata da Vincenzo Sanfo, è un racconto di formazione sul celebre pittore e ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla sua vicenda umana e artistica ripercorrendone la storia attraverso due percorsi paralleli: una parte multimediale e immersiva dedicata alla sua inconfondibile arte, e l’altra, con 52 opere originali provenienti da collezioni private, di cui 13 di van Gogh e le restanti di altri 17 artisti che con lui condivisero percorsi artistici e di vita, o che per lui furono modelli di riferimento, tra questi: Emile Bernard, Fernand Cormon, Anton Mauve, Paul Monticelli, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Constant Troyon. Oltre ad una serie di 12 litografie originali di van Gogh e alla celebre heliogravure L’homme à la pipe - Ritratto del dottor Gachet, l’esposizione presenta una galleria di dipinti, disegni preparatori, opere grafiche e sculture, e porta in evidenza anche la grande influenza che il Giapponismo esercitò sull’arte del genio olandese, presentando alcune opere grafiche originali come le xilografie Ciliegi in fiore di Hiroshige e La Grande Onda di Kanagawa di Hokusai. Van Gogh Multimedia e la stanza segreta resterà aperta sino al 23 giugno, con orario continuato dal lunedì al venerdì: ore 9.30 – 19.30; sabato, domenica e giorni festivi dalle 9.30 alle 20.