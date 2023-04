Musica: Morandi e Jovanotti di nuovo insieme in 'Evviva!'

Uscito oggi alle 14 il videoclip 'Evviva' di Gianni Morandi e Jovanotti, canzone edita da Epic Records/Sony Music Italy e titolo del nuovo album di Morandi. Lorenzo Jovanotti accompagna l'amico Gianni sul ritornello: soli in una stanza, i due improvvisano un ballo tra sguardi d'intesa, strumenti musicali e oggetti bizzarri in un'atmosfera pop, rosa fucsia e azzurro scuro. Un inno alla vita della durata di 3 minuti e 12 secondi che invitano a godere di ogni attimo della propria esistenza.

Gianni Morandi è pronto a tornare con 'Go Gianni Go! Estate 2023', la tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio che lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti italiano a cielo aperto. A inaugurare il tour estivo sarà l’appuntamento a Senigallia (6 luglio in Piazza Garibaldi), a cui seguiranno le date di Codroipo-UD (8 luglio a Villa Manin), Brescia (10 luglio ad Arena Campo Marte), Parma (12 luglio nel Parco Ducale), La Spezia (14 luglio in Piazza Europa), Ferrara (20 luglio in Piazza Trento e Trieste), Piazzola-PD (22 luglio in Anfiteatro Camerini), Matera (25 luglio alla Cava del Sole), Alghero (30 luglio all'Anfiteatro Ivan Graziani), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto alla Fortezza Mont’Alfonso), Agrigento (8 agosto al Teatro Valle dei Templi), Taormina (10 agosto al Teatro Antico di Taormina), Malta (12 agosto al Fort Manoel), Isola Capo Rizzuto (16 agosto al Porto Turistico Le Castella), Giulianova (18 agosto al Porto Turistico), Baia Domizia (20 agosto all'Arena dei Pini), Mantova (2 settembre all'Esedra di Palazzo Te).

Dopo il grande successo della serie '#nonvogliocambiarepianeta', Jovanotti è tornato in sella con un nuovo e suggestivo viaggio in bicicletta in Sud America: Aracataca, una serie in ventidue puntate disponibile in esclusiva su RaiPlay, montata e diretta da Michele Lugaresi e realizzata con Federico Taddia, narrazione psichedelica di una follia a pedali. Attraverso mari, oceani, villaggi, periferie, città, Lorenzo racconta la magia di questa avventura al ritmo di musica.