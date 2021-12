Natale a Borgotaro: tante iniziative in programma per le festività natalizie

Concerti, volontariato, eventi culturali, letture per bambini: Borgo val di Taro si prepara ad ospitare numerosi eventi durante il periodo delle festività natalizie, dal 4 dicembre all’8 gennaio. Un calendario davvero molto ricco, volto ad offrire a tutta la popolazione e ai visitatori la possibilità di apprezzare al meglio l’atmosfera festiva di Borgotaro, vestita a festa con luminarie e alberi addobbati, e a sostenere gli esercizi commerciali del territorio. “L’Amministrazione Comunale - ha dichiarato l’assessore al turismo Stefania Mortali - ha voluto da subito instaurare un tavolo di lavoro che, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato, associazioni sportive e commercianti, ha portato ad avere un ricchissimo calendario

di eventi per tutto il periodo delle feste”.

Si comincia appunto sabato 4 dicembre, con un convegno in biblioteca dedicato a Dante (tenuto da Sandro Santini) e a seguire la cerimonia di accensione delle luminarie in piazza Manara con il Corpo Bandistico Borgotarese. L’accensione dell’albero avverrà poi il giorno successivo alla parrocchia di San Rocco alle ore 17, con l’apertura straordinaria del mercatino di Natale della parrocchia. Molti gli appuntamenti per i bambini, come le letture in biblioteca (23 dicembre e 5 gennaio) e “Le favole di via Mazzini” (5,12 e 19 dicembre), ed anche “Orso soccorso”, piccolo ospedale degli orsacchiotti che verrà allestito il 18 dicembre in via San Domenico dall’Assistenza Pubblica di Borgotaro/Albareto. Un particolare evento dedicato ai più piccoli è anche “Alla ricerca delle fotoforme”, contest fotografico per bambini fino a 12 anni che si terrà il giorno 8 dicembre con la fotografa Cristina Maestri.

Tanta anche la musica, oltre alla colonna sonora natalizia ogni giorno in via Nazionale, diversi i momenti di ascolto fra cui i tradizionali concerti della Corale Lirica Valtaro (19 dicembre) e del Corpo Bandistico Borgotarese (23 dicembre). Canti sotto l’albero e nel centro storico si alterneranno nei pomeriggi fra cui due date della cantante Elena Giorgi (12 e 18 dicembre) , gli Stryx in Casa Molinari (19 dicembre) , gli Enerbia (23 dicembre) e per concludere in bellezza con il coro “Fuori dalle righe” il 6 gennaio. Dedicata agli amanti dello sport l’iniziativa “Christmas Urban Trail” organizzata da 3T Valtaro il 19 dicembre, con la partenza di una corsa ma anche di una semplice camminata intorno al capoluogo. Per gli amanti della natura due appuntamenti da segnare in agenda: il18 dicembre escursione all’oasi Wwf dei Ghirardi e l’8 gennaio visita guidata lungo la pista ciclabile, entrambe

con Guido Sardella. A tema sportivo anche la presentazione del libro di Roberto Chilosi “Come acqua”, il 19 dicembre alle 18 in sala Imbriani.

Domenica 19 dicembre poi una nuova iniziativa in piazza Manara : Valtaro km zero, mercatino di produttori locali con degustazioni e cooking show.

Per lo shopping natalizio poi una bella novità: nei giorni 7,11,18 e 23 dicembre i negozi saranno aperti fino alle 21!

Il calendario completo è disponibile presso l’ufficio informazioni turistiche di Borgotaro e online sul sito del Comune e su www.sostalborgo.it .

Tutti gli eventi si svolgono nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del covid-19. Per maggiori informazioni tel 0525-96796