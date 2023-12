Natale con Harry al castello di Bardi

All’interno del Castello di Bardi (PR), uno tra i castelli più belli d'Italia, mondi magici aspettano i nostri ospiti.

Un’atmosfera unica, in una fortezza millenaria a disposizione per i partecipanti di questo progetto unico.

Sarete letteralmente catapultati in un mondo fantastico e pieno di emozioni tra lezioni di magia e avventure nelle sale e torri del Castello verrà indetto in via straordinaria il Torneo Tremaghi. Da non perdere il ballo del Ceppo!



per info:

3466301959



www.brucaliffi.it