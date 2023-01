NITRITI E PAROLE: LA COMUNICAZIONE DEL CAVALLO

Non si può non comunicare: così inizia questo seminario. Un movimento della coda, un modo di fare una pausa, un modo di annusarsi, di guardare... le emozioni si manifestano all'esterno e aprono la strada alla comprensione reciproca. Così come i cavalli comunicano, sempre, così facciamo noi, che veniamo letti e interpretati.



Come capire i cavalli? In questo seminario si entra nel vivo della comunicazione equina: tanti video di segni e segnali, dinamiche di socializzazione, mimiche facciali... che commenteremo assieme. E ovviamente tanta osservazione DAL VIVO.

Per tornare a casa con degli strumenti PRATICI da mettere subito a frutto.



A CHI E' RIVOLTO?

Principianti ed esperti, appassionati e persino a chi ha paura dei cavalli e vuole farsela passare imparando a leggerli. Il seminario è accessibile a tutti ma arriva nel dettaglio soddisfacendo anche i più esperti, regalando una chiave di lettura supportata dalla letteratura scientifica.



CHI TIENE IL SEMINARIO?

La dott.ssa Rachele Malavasi, divulgatrice scientifica, esperta in comportamento equino e tecnico ASI. Adotta l'approccio cognitivo-relazionale al cavallo.





Il seminario prevede una quota di partecipazione di 70?, più assicurazione ed associazione alla ASD.