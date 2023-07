Notte delle Pievi 2023: il 7 agosto musica tradizionale e storia a Grezzo di Bardi

Indirizzo non disponibile

Incontro alle ore 17,30 presso l'oratorio di S. Rocco in località Grezzo di Bardi (frazione situata lungo la provinciale che dal capoluogo va verso Boccolo dei Tassi e la val Nure). Si propone musica tradizionale con piva e brani inframmezzati da cenni storici sulla località e su s. Rocco.

Si raggiungerà poi la chiesa di S. Michele di Grezzo, divenuta arcipretura nel 1603, percorrendo un breve tratto a piedi - 15 minuti - (in auto per chi lo desidera), della Via degli Abati. Sul sagrato (ore 18,15) e all'interno musiche antiche con piva e violino e racconti, dalla prima citazione (905), ai fatti della seconda guerra mondiale, e descrizione dell'edificio e delle sue opere d'arte.