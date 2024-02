Oh! gli straordinari racconti di un grande libro biancooh!

SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE BRICIOLE TEATRO AL PARCO – STAGIONE RAGAZZI e FAMIGLIE 2023/24





Lo spettacolo mette in scena un libro dell’illustratore francese per l’infanzia Hervé Tullet, che si può leggere ma si può anche abitare, trasforma- re, illuminare, lanciare, rompere. Uno spettacolo interattivo in cui il pubblico è un gioc-attore, senza l’utilizzo della tecnologia, ma solo grazie alla fantasia.



di e con Daniele Giangreco, Edoardo Nardin



dai 3 anni