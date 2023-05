Ornella Muti ospite a Mangiacinema il 15 giugno

Gli occhi più belli del grande schermo a Mangiacinema. La diva Ornella Muti giovedì 15 giugno sarà l'ospite d'onore della decima edizione di Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso, Festival ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, in programma a San Secondo Parmense dall'8 al 18 giugno (con l'aggiunta dell'evento speciale dedicato ai quarant'anni di carriera di Isabella Ferrari sabato 24 giugno). La serata evento "Stasera a casa di Ornella" si terrà, con inizio alle 20.45, nella Sala delle Gesta della Rocca dei Rossi. Alla grande attrice romana, giudicata la donna più bella del mondo dalla rivista statunitense Class nel 1994, verrà consegnato il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni.



NON SOLO PER I SUOI OCCHI

Esordiente a quattordici anni con "La moglie più bella" di Damiano Damiani, la Muti, in pochissimo tempo, ha conquistato i più grandi autori, con bravura, fascino e un'ineguagliabile bellezza: da Monicelli ("Romanzo popolare") a Risi ("La stanza del vescovo"), per arrivare a Ferreri, Maselli (con "Codice privato" ha vinto il Premio Pasinetti a Venezia e il Nastro d'argento), Scola. Senza dimenticare, tra i tanti successi, i film con Celentano ("Il bisbetico domato" e "Innamorato pazzo"), Pozzetto (Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni 2019, con il quale ha recitato in "Nessuno è perfetto" e "Un povero ricco"), Nuti ("Tutta colpa del Paradiso" e "Stregati"), Verdone ("Io e mia sorella" e "Stasera a casa di Alice"). Proprio "Io e mia sorella" verrà proiettato nella sua serata d'onore, che sarà condotta dal direttore artistico Negri. Con questa commedia dolceamara, ha vinto il Nastro d'argento e il Globo d'oro.

Sulla scena internazionale, Ornella Muti (all'anagrafe Francesca Romana Rivelli, suo vero nome, al quale tiene tantissimo) è stata la protagonista di "Flash Gordon", "Oscar - Un fidanzato per due figlie" (al fianco di Stallone, con la regia di John Landis), è stata diretta da Woody Allen e ha recitato con attori come Alain Delon e Jeremy Irons. Un'icona, l'ultima grande diva del cinema italiano: donna forte e coraggiosa che, nella sua straordinaria carriera, ha potuto permettersi di rifiutare, senza rimpianti, il ruolo della protagonista femminile in "007 - Solo per i tuoi occhi".

Per accoglierla in un luogo ricco di fascino e storia come la Rocca dei Rossi, nella sua serata d'onore è prevista una "ouverture rossiana" con gli attori della Compagnia Corte dei Rossi.



GLI ALTRI PREMI MANGIACINEMA FIN QUI ANNUNCIATI

Oltre a quello di Ornella Muti, finora sono stati annunciati il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni a Isabella Ferrari e Pilar Fogliati. Uno Premio Speciale Mangiacinema - Creatore di Sogni andrà a Enrico Vanzina per i quarant'anni di "Sapore di mare" e un altro Premio Speciale Mangiacinema - Creatore di Sogni verrà ritirato da Piero Cassano, cofondatore dei Matia Bazar e leggenda della musica internazionale.



LE MODALITÀ DI ACCESSO, LE MANGIASTORIE E LE DEGUSTAZIONI GRATUITE

Mangiacinema (il cui programma completo sarà annunciato questa settimana) si svolgerà negli spazi all'aperto dello splendido Museo Agorà Orsi Coppini (in caso di maltempo nell'auditorium) e negli spazi comunali della straordinaria e quattrocentesca Rocca dei Rossi (al riparo da eventuali intemperie). Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. La Sala delle Gesta Rossiane è climatizzata.

La sezione Mangiastorie è curata da Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma e responsabile dell'inserto "Gusto". Ogni Mangiastoria si chiuderà con una degustazione gratuita.



PARTNER 2023



I Premi Mangiacinema sono realizzati dall'artista Lucio Nocentini. I media partner sono Radio 24 (con il programma "La rosa purpurea" di Franco Dassisti, da sempre al fianco di Mangiacinema fin dalla prima edizione del 2014), il settimanale Film Tv, l'agenzia di stampa Italpress, l'emittente Teleambiente, le testate GustoH24, Italia a Tavola, Gazzetta dell'Emilia & dintorni e Stadiotardini.it.