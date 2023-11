La star del volley Paola Egonu stella tra le luci del Fidenza Village

Liquidata con un netto 3-0 la sua ex squadra, ieri sera a Istanbul, match nel quale è stata top scorer, sabato pomeriggio, 2 dicembre, alle 17,30 l’opposto di Cittadella Paola Egonu, 25 anni il prossimo 18 dicembre, MVP (Most Valuable Player) della scorsa finale della CEV Champions League vinta proprio con la maglia del VakifBank, sarà a Fidenza Village per incontrare tifosi e appassionati. Nella speciale occasione saliranno sul palco anche altri atleti delle squadre Vero Volley femminile, Adhu Malual, Sonia Candi e Vittoria Prandi e di quella maschile MINT Vero Volley Monza, come il centrale della



nazionale italiana Gianluca Galassi, Gabriele di Martino e il capitano Thomas Beretta. Gli atleti saranno a disposizione degli ospiti per scattare selfie e firmare autografi. Fidenza Village e il Consorzio Vero Volley hanno siglato una partnership per la stagione 2023-2024. Oltre a promuovere il talento in ambito sportivo, il Villaggio condivide con Vero Volley i più autentici valori dello sport e l’obiettivo di diffondere una vera e propria cultura sportiva. Il progetto si esprime nel nuovo claim “Driven by values” scelto dal Consorzio Vero Volley e sostenuto da Fidenza Village. In qualità di partner ufficiale,Fidenza Village è anche sponsor di maglia delle formazioni ammiraglie maschile e femminile.