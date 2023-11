Siete pronti per l'evento che immergerà tutta Parma nel mondo di “Amelia”? Due anteprime esclusive si avvicinano per il lancio del primo short film di qualità girato in verticale per TikTok, che punta ad arrivare ai nuovi #tiktokshortfilmawards del Festival de Cannes.

Cinematocco, associazione di giovani talenti del cinema italiano che sta creando a Parma un polo cinematografico a servizio delle imprese, con il supporto di numerosi enti del territorio ha scelto di ribaltare i film brevi in verticale e diffonderli sulle piattaforme social, alla portata di tutti.

Il suo team, diretto da Lorenzo Nicolino e Marta Braga, si pone l’obiettivo di accompagnare le grandi aziende verso una transizione nella narrazione del proprio brand: non più incentrata su prodotti o servizi, ma sulla diffusione in larga scala dei propri valori. In questi mesi, Cinematocco ha lavorato sul territorio coinvolgendone gli studenti e mirando a renderlo un luogo creativamente appetibile, disincentivando l’emigrazione giovanile.



A pochi giorni dall’uscita del primo film Amelia - liberamente tratto dal racconto di James Joyce Eveline - che ripercorre l’ultimo giorno a Parma di una giovane tra sogni e ricordi, Cinematocco è felice di invitare l’intera cittadinanza a due esclusivi eventi di anteprima assoluta che faranno letteralmente entrare gli spettatori nella magia del film con tante sorprese ed effetti speciali. Sono organizzati in collaborazione e con il supporto di Lincotek Group, e avranno luogo a partire dal 1° dicembre a Parma con le seguenti modalità:

? Venerdì 1 Dicembre

?Torrione Visconteo, Strada dei Farnese 23 - Parma

? 16.30 - 22.00 "AMELIA | EXPERIENCE" - videomapping esterno, proiezione sensoriale interna, food & beverage

? Ingresso €5 - gratuito per under18 e studenti dell’Università di Parma

?? L’evento è a rotazione e ha una durata di 40 min. circa - prenotare la propria fascia oraria a: cinematocco@gmail.com

?? Presenti la celebre attrice protagonista, Carolina Sala, insieme all’attore parmigiano e formato in Inghilterra Giulio Cavazzini

? Sabato 2 - Domenica 3 Dicembre

?CSAC, Via Viazzi di Paradigna, 1 - Parma

? 10.00 - 19.00 "AMELIA | MIRRORING" - videoarte in dialogo con le opere di Marina Burani

? L'evento è realizzato grazie a: Lincotek, Parma io ci sto!, Comune di Parma, Fondazione Monteparma, Csac, Emilbanca, Gruppo Colser - Partner tecnici: Giara Image e Amoretti