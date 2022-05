Parma Street Food Festival: cinque giorni di spettacoli, giochi, musica e buon cibo

Dopo due anni di stop, torna in centro città il Parma Street Food Festival, giunto alla sua quinta edizione e diventato ormai un vero e proprio festival pop e

un appuntamento immancabile per migliaia di parmigiani, turisti e visitatori. L’iniziativa, organizzata da Confesercenti Parma con il patrocinio e la coorganizzazione del comune di Parma e il supporto di Up!Comunicazione, vedrà inoltre la partecipazione di numerose imprese del territorio che si cimenteranno in proposte gastronomiche per tutti i gusti anche attraverso la partecipazione dell’Associazione Street Food Quality Parma.

Per la seconda volta, dopo l’edizione 2019, i migliori food truck d’Italia prenderanno posizione nello splendido contesto del Parco Ducale dove dal pomeriggio di mercoledì 1 fino a domenica 5 giugno proporranno il miglior cibo proveniente da tutte le regioni italiane oltre alle migliori cucine internazionali (cucina brasiliana, argentina, spagnola, messicana, americana). Numerose saranno le proposte riferite alla cucina tradizionale parmigiana e gli eccellenti prodotti del nostro territorio. Vi saranno numerosi truck novità, un ricco programma di eventi, spettacoli, concerti e dj-set completamente gratuti. Un’occasione imperdibile per assaporare un mix di tradizione e innovazione, ma anche di cucina popolare e sperimentale, mentre si ascolta buona musica.

L’edizione 2022 del Parma Street Fodd Festival, è stata presentata in conferenza stampa questa mattina al Parco Ducale, alla presenza di Cristiano Casa, Assessore alla Città Internazionale con delega al Turismo, alla Sicurezza Urbana e al Commercio, Francesca Chittolini, Presidente di Confesercenti Parma, Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma, Filippo Mascalzoni, Presidente Street Food Quality Parma e Mirko Leraghi di Up.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il corner del birrificio Farnese con decine di proposte riferite ai migliori birrifici artigianali nazionali ed internazionali. Non mancheranno gli appuntamenti ormai i tradizionali momenti di musica live, i Dj set, performance di buskers e l’attesissimo Silent Party. Presente anche un’area bimbi con i “giochi di una volta”, il truccabimbi e i gonfiabili e gli immancabili “grilli” del Parco Ducale a disposizione di tutti i bimbi. Si ricorda, inoltre, che l’ingresso alla manifestazione sarà completamente gratuito così come tutti gli eventi e spettacoli.

Il programma completo dell’iniziativa è consultabile sito ufficiale della manifestazione www.parmastreetfood.com e le pagine Facebook e Instagram di Parma Street Food.

Per Info: parma.street.food@gmail.com

Seguite l'evento sui canali dedicati per rimanere aggiornati sulle novità.

Sito internet: www.parmastreetfood.com

Profilo Facebook: www.facebook.com/parmastreetfood

Profilo Instagram: www.instagram.com/parmastreetfood