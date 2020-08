parmawards e trasporti eccezionali

Serata ricca giovedì 20 agosto sul palco dell’arena estiva del cinema D’Azeglio per CONTROTEMPI – Itinerari Sonori si esibiranno Lia Selvi e Veronica Costa accompagnate da Nicola Denti e Lelio Padovani, Rosso Malpelo & Le Volpi di Bologna e si terrà la premiazione dei ParmAwards. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.



Nuovo appuntamento di CONTROTEMPI – Itinerari Sonori giovedì 20 agosto con una serata all'insegna della musica indipendente e la promozione dei giovani artisti che vogliono intraprendere la professione del musicista.



Si esibiranno sul palco dell'arena estiva del Cinema D’Azeglio Lia Selvi e Veronica Costa, due allieve del corso di Diploma in canto presso L'Accademia - Centro Musicale Polivalente di Parma - accompagnate alla chitarra acustica da Lelio Padovani e Nicola Denti.



La serata proseguirà con il concerto in acustico di Rosso Malpelo & Le Volpi di Bologna, nell'occasione in versione duo con Niccolò Garro alla voce e alla chitarra e Lorenzo Angelucci alla chitarra.



Rosso Malpelo è stato selezionato per la residenza artistica di Parma nell'ambito del progetto "Trasporti Eccezionali" finanziato dalla Legge sulla Musica della Regione Emilia Romagna e promosso da Cronopios e Music-Academy di Bologna e l'Accademia di Parma.

Nella stessa serata sarà annunciato il vincitore del premio ParmAwards per il miglior album del 2019.



I cinque in nomination sono "Vanessa" di Vanessa Berni, "Base ribelle" di Gianluigi "Cabo" Cavallo, "Vincent" di Jerry Mangoni, "Women in love" dei Parma Brass e "E poi sei arrivata tu" dei SEA.



La giuria incaricata di scegliere il vincitore è composta, oltre che dai rappresentanti dell'organizzazione di Controtempi e de L'Accademia, dal discografico, regista e autore tv milanese Roberto Manfredi e dal cantante, autore e interprete bolognese Franz Campi.



Lo spettacolo – ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – prevede la prenotazione obbligatoria sul sito del Comune di Parma: www.comune.parma.it/prenota/app nella sezione "Musica". L'ingresso al cinema è aperto dalle 20.30 ed eventuali posti lasciati liberi potranno essere occupati dalle 21.20.



La rassegna è organizzata dall’Associazione Esplora Aps, con il contributo di Comune di Parma, Parma Estate 2020, Mibact e Regione Emilia Romagna, il supporto di Chiesi, Coldpoint, Koppel AW, Pilogen Sport e la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e ParmAwards.



Sempre sul sito del Comune di Parma è possibile prenotarsi per il concerto del 27 agosto che vedrà esibirsi Mauro Ermanno Giovanardi in “Sono come mi vedi”. Uno dei protagonisti della stagione musicale italiana dell'ultimo decennio del secolo scorso con i La Crus, ora al lavoro come solista, rilegge la propria discografia, il meglio della produzione dei La Crus e alcune tra le più belle canzoni degli anni ’90.



