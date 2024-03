Scopri le iniziative in programma venerdì 29 marzo, sabato 30 marzo, domenica 31 marzo, lunedì 1 aprile 2024. Gite fuori porta, vacanza, weekend: viaggia a Pasqua e Pasquetta 2024 alla scoperta dei Castelli del Ducato. Ecco gli eventi per tutti i gusti e molte iniziative per famiglie con bambini:

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

Pasqua 2024 con visita animata per bambini in Castello con il re del cioccolato matto. Domenica 31 marzo 2024 dalle ore 15, diversi turni a seguire. I più piccoli saranno accompagnati del tour da un curioso e simpatico re del cioccolato dal cappello in capo ed il viso un po’ colorato e truccato. Dolce e al latte o più intenso e fondente? Gli ovetti di cioccolato vi aspettano per un dolce saluto dopo le visite guidate animate nel maniero ancora circondato dall’acqua del fossato. Per famiglie con bambini. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it