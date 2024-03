Pasqua al Castello di Compiano

Scopri le iniziative in programma venerdì 29 marzo, sabato 30 marzo, domenica 31 marzo, lunedì 1 aprile 2024. Gite fuori porta, vacanza, weekend: viaggia a Pasqua e Pasquetta 2024 alla scoperta dei Castelli del Ducato.

Castello di Compiano (PR)

Buongiorno Domenica – La Colazione del Re: a Pasqua. Visita guidata 2024 con Colazione in Castello. Domenica 31 Marzo 2024, dalle 9 alle 11, orario della partenza delle visite guidate: ore 10, 11, 12. Dalla tavola al museo: brunch domenicale al Castello di Compiano. Inaugurate la giornata di festa al meglio, con una gustosa, sana e rilassante colazione che può essere arricchita e trasformata in un succulento brunch tra le mura millenarie del Castello di Compiano. Al termine, una visita guidata vi catapulterà nella storia di chi, secoli prima di voi, ha preso parte a banchetti principeschi e cene di gala. Costo della colazione + visita guidata: il costo del brunch è in base a ciò che sarà scelto. Il biglietto di ingresso, invece, unitamente alla visita guidata con guida (in lingua italiana) o con supporto didattico in lingua straniera (inglese, francese, tedesco) sarà a 10 euro per persona (adulti e bambini). Per tutti.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello di Compiano (PR)

Pasqua 2024 – Dal Castello dei Principi Landi alla Casa-Museo della Marchesa. Domenica 31 marzo, ore 21, speciale visita guidata in notturna con al termine, un calice di vino e una degustazione dolce. Luci ed ombre renderanno ancora più avvincente la visita agli esterni e agli interni del Castello di Compiano. Le guide vi racconteranno aneddoti e curiosità dei diversi proprietari nel corso dei secoli, con una particolare attenzione ai Principi Landi e alla Marchesa Raimondi-Gambarotta. La visita avrà una durata di un’ora e mezza circa L’uscita sarà attivata con un minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it