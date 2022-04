Pasqua al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), domenica 17 e lunedì 18 aprile ore 10.30 e 11.30; 15.00; 16.00; 17.00, merita la visita la mostra Pasqua e Pasquetta Ricordi di Famiglia, racconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d’epoca della famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino. Con l’apertura straordinaria di alcune sale del Castello. Un’esposizione itinerante attraverso le sale del Castello, che racconta il rituale dell’ora del tè nel salotto azzurro, tra preziosi argenti del secolo scorso, porcellane di Meissen e Sèvres del Settecento e Ottocento ed eleganti ventagli di famiglia. Momenti di intimità quotidiana, nella camera da letto aperta per l’occasione, dove tra le sete damascate, si possono scorgere raffinati cofanetti e flaconi di vetro per il profumo con stemma di famiglia e biancheria da casa con monogramma.

Numerosi i ricordi degli anni di gioventù della Marchesa Maria Luisa Pallavicino, dal sontuoso abito da ballo delle Sorelle Fontana, indossato per il ricevimento di matrimonio della Principessa Maria Pia di Savoia, alle fotografie che la ritraggono ai ricevimenti nei saloni del Castello Reale di Laeken in Belgio. Tra le curiosità, alcuni tra i primi scatti a colori realizzati intorno al 1910 che rivelano momenti di intimità famigliare e immagini di stanze adorne di arredi, in linea con il gusto dell’epoca. Altri preziosi oggetti, come il leggio del Seicento appartenuto al Cardinale Sforza Pallavicino, raccontano le vicende storiche di una delle poche casate in Europa ad avere più di mille anni di storia.

Pasqua e Pasquetta con pernottamento nel Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), nella torre millenaria con la sua romantica Suite Azzurra, su due piani, con vista panoramica spettacolare sulle colline. Il Castello, il più antico della Provincia di Parma, fu costruito prima del 1025 da Adalberto Pallavicino, capostipite della casata.

Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Lunedì 18 aprile, 10h30; 14h15; 16h30 – durata: 1h45/2h – visite guidate alle ore 10h30, 11h30 e 12h30 e alle 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00, al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) Pasquetta - Alla ricerca delle uova magiche! Torna la grande avventura in costume che porterà bambini e ragazzi, nei panni di cavalieri e dame, alla scoperta del mistero delle uova del Castello con simpatici personaggi tra cui il Coniglio Pasquale, la Lucertola MangiaUova e l’esercito dei CavalcaTroll! Gran finale con ovetti di cioccolato per tutti i bambini. Con l’apertura del grande giardino privato del Castello con punto ristoro per degustare i piatti del territorio. Una fantastica avventura in costume ambientata nella splendida cornice del Castello di Scipione, nel borgo incantato immerso nella natura, che porterà i bambini nel vortice di una grande e divertente caccia all’uovo. Possibilità di pranzo o merenda presso il punto ristoro che verrà eccezionalmente allestito nel giardino panoramico del Castello con gustosi piatti del territorio, taglieri di salumi, carretto dei gelati. Con il biglietto dell’animazione per bambini è inclusa la visita guidata al Castello, il più antico della Provincia di Parma, costruito prima del 1025 da Adalberto Pallavicino, capostipite della casata. Evento confermato anche in caso di maltempo.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it