Pasqua al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

Scopri le iniziative in programma venerdì 29 marzo, sabato 30 marzo, domenica 31 marzo, lunedì 1 aprile 2024. Gite fuori porta, vacanza, weekend: viaggia a Pasqua e Pasquetta 2024 alla scoperta dei Castelli del Ducato.

Ecco gli eventi per tutti i gusti e molte iniziative per famiglie con bambini:

I EDIZIONE – 33 Challenge Escape Experience – Detective on the Road in tutti i borghi e nelle città d’arte dei Castelli del Ducato: dal 28 marzo al 1 aprile 2024 si gioca tutti i giorni, dalle 10 alle 23 – nell’orario a scelta – con il team di Experience on the Road, in presenza e con l’ausilio di una APP alle divertenti Challenge Experience tra enigmi da risolvere, sfide e prove da svolgere nei centri storici di paesi e città d’arte aderenti al circuito Castelli del Ducato e Destinazione Turistica Emilia. Puoi prenotare e giocare nei Comuni aderenti al circuito Castelli del Ducato. In provincia di Parma: Parma città, Bardi, Berceto, Busseto, Colorno, Compiano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Polesine Zibello, Roccabianca, Varano de’ Melegari.

Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

Ricordi di Famiglia – Racconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d’epoca della famiglia Pallavicino. Con l’apertura straordinaria di alcune sale del Castello. Sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile 2024 (Sabato: ore 15; 16; 17 – Domenica e festivi: ore 10.30 e 11.30; 15; 16; 17). Pasqua e Pasquetta ultima visita ore 18h. Una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie appartenuti alla famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino. Un’esposizione itinerante attraverso le sale del Castello, che racconta il rituale dell’ora del tè nel salotto azzurro, tra preziosi argenti del secolo scorso, porcellane di Meissen e Sèvres del Settecento e Ottocento ed eleganti ventagli di famiglia. Gratuito: bambini fino a 5 anni. Evento per tutti.

