Pasqua all'Antica Corte Pallavicina

Voglia di primavera, di gite fuori porta, di weekend in viaggio alla scoperta di posti dove stare bene, divertirsi, mangiare di gusto! Per Pasqua e Pasquetta 2022, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile, sono più di 35 le proposte messe in campo dal circuito Castelli del Ducato tra Emilia, Lunigiana e Lombardia! Cosa puoi fare? Scegliere una delle iniziative ed esperienze qui raccontate e dalla tua scelta iniziare a costruire il tuo giro tra rocche e fortezze - dove sono in corso le visite guidate - e cercare il luogo ideale se vuoi fermarti più giorni nella nostra bella terra! www.castellidelducato.it

Pasqua a Corte alla Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) domenica 17 aprile alle 12:30. Come da tradizione ritorna il menu pasquale, un perfetto connubio tra terra e acqua che rispecchia in pieno la nostra idea di cucina “gastro fluviale”. La giornata incomincerà verso le ore 12.30 con un aperitivo di benvenuto e una visita guidata alle nostre cantine di stagionatura del Culatello. Menù: il Culatello “Oro” degli Spigaroli; l’uovo a guscio bianco pochè su purea di fave, asparagi e piselli; Strologo, Gran riserva 2014, Acp.; il raviolo di prete, gamberi e foie gras; gli anolini della tradizione in brodo di gallina fidentina; Rosso del Motto, Acp; le costolette di agnello al profumo di santoreggia, erba pasqualina ed ortaggi; Carlo Verdi, Riserva 2014, Acp

Il dolce pasqualino; I Tre Preti, Acp.; Piccola pasticceria. Il caffè, le tisane

Pasqua alla Hosteria della Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) domenica 17 aprile, ore 12.30. L’universo dei salumi Spigaroli accompagnati dalla salsa verde e dalla giardiniera di Corte; i tortelli di erbette alla parmigiana; Gli gnocchi pasqualini; l’anatra della tradizione e l’agnello cornigliese al forno con le patate; i dolci dell’Hosteria, caffè e digestivi. In abbinamento i vini dell’Antica Corte Pallavicina. E’ necessaria la prenotazione: info@castellidelducato.it