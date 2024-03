Pasquetta a Colorno, caccia al tesoro botanico

Pasqua e Pasquetta sono alle porte! Se ancora non avete programmi o se, semplicemente, non avete desiderio o tempo per andar lontano da Parma… in questo articolo potrete trovare tanti eventi per una Pasqua e una Pasquetta divertenti… a due passi da casa: cacce alle uova pasquali, visite in natura per bambini e laboratori, una giornata alla scoperta del genio di Bruno Munari, lezioni di magia e tanti altri eventi nei meravigliosi castelli del parmense! Qual è il vostro preferito?

Reggia di Colorno

CACCIA AL TESORO BOTANICO

Lunedì 1° Aprile

alle 11.30 – 15.30 – 16.30

Una mappa del tesoro guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino Un’avventura fantastica tra enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche fino a raggiungere l’ambito tesoro. Un appuntamento firmato Grandi Giardini Italiani. € 12,00 a bambino.

Dai 6 ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria qui.