Pasquetta al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

Torna la grande avventura per bambini “Alla Ricerca delle Uova Magiche”



Una magica avventura in costume che porterà i bambini nei panni di cavalieri e dame, alla scoperta del mistero delle uova del Castello con simpatici personaggi tra cui il Coniglio Pasquale, la Lucertola MangiaUova, audaci cavalieri e l’esercito dei CavalcaTroll!

Costumi a tema inclusi e gran finale con ovetti di cioccolato per tutti.

Apertura straordinaria del grande giardino del Castello con punto ristoro con i piatti del territorio, visite guidate al Castello, inclusa la mostra “Ricordi di Famiglia” inaugurata nel periodo pasquale



Lunedì 1 Aprile 2024 ore 10h30 e 14h30 – Durata circa 2 h



La Pasqua è alle porte e il Millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, situato sulle bellissime colline tra Parma e Piacenza, a soli 2 km da Salsomaggiore Terme, è in gran fermento per la preparazione del grande banchetto del Marchese Ludovico. Tutti sono riuniti a Corte: Dame, Cavalieri, Arcieri e Scudieri oltre a tutti gli abitanti del bosco, tutti in attesa dell’arrivo del Coniglio Pasquale e delle sue uova ma anche quest’anno si è cacciato in una serie di nuovi guai e nei pressi del Castello è stata avvistata la terribile Lucertola MangiaUova…Riusciranno i nostri eroi a scoprire il mistero delle uova e a recuperarle per la grande cerimonia?

Una fantastica avventura in costume ambientata nella splendida cornice del Castello di Scipione, nel borgo incantato immerso nella natura, che porterà i bambini nel vortice di una grande e divertente caccia alle uova ricca di imprevisti e colpi di scena e con fantastici personaggi! I costumi a tema verranno forniti a tutti i bambini.



-In occasione della giornata di Pasquetta verrà effettuata dal mattino l’apertura straordinaria del grande giardino del Castello, con vista panoramica sulle colline di grande valore paesaggistico che circondano il borgo, e sulla facciata Ovest del Maniero.

-Per l'occasione, nel giardino, sarà a disposizione un punto ristoro con i piatti del territorio e il carretto dei gelati.

-In occasione della Pasqua, dal 23 marzo al 5 maggio, viene inaugurata la Mostra “Ricordi di Famiglia”, compresa nel percorso di visita guidata al Castello, una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d’epoca appartenuti alla famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino, con l’apertura straordinaria di alcune sale del Castello.



Evento su prenotazione.

Consigliato per bambini dai 3 ai 12 anni accompagnati dai genitori

Durata dell’evento per bambini: circa 2h

Visita guidata al Castello inclusa nel biglietto, compresa la Mostra “Ricordi di Famiglia”

In caso di pioggia visite guidate storiche e animazione per i bambini rimangono confermati.





www.castellodiscipione.it