Pedemontana: nelle “Valli di Parma” il dicembre è con gusto!

Una bella manciata di sapori tipici del territorio, un pizzico di cultura, un cucchiaino di tradizione e una spolverata di innovazione. Ed eccovi servita la ricetta della prima edizione di “Dicembre con gusto”, l’appetitoso calendario di eventi realizzati dal Servizio turistico dell’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con le Pro loco, che dal 4 all’11 dicembre farà tappa con quattro appuntamenti nei comuni delle “Valli di Parma” di Sala Baganza, Collecchio, Traversetolo e Felino. Filo conduttore di “Dicembre con gusto” sarà il buon cibo, accompagnato da gare gastronomiche, musica, spettacoli, mercati e altri eventi di intrattenimento per tutte le età. Una rassegna di sapori, suoni e colori, presentata ufficialmente nella mattinata di venerdì 25 novembre a Villa Soragna, nel Parco Nevicati di Collecchio, dagli amministratori e dai rappresentanti delle Pro loco e delle associazioni dei comuni coinvolti.

«La gestione associata della funzione turistica tra i Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino e Traversetolo, ci consente di valorizzare al meglio i nostri territori – ha sottolineato la sindaca di Collecchio e presidente dell’Unione con delega al Turismo Maristella Galli –, attraverso la realizzazione e la promozione di progetti di ampio respiro come il Gravel Gourmet che si è svolto lo scorso maggio, ed ora con“Dicembre con gusto”. Partendo da un’idea - progetto, passando dalla fase di pianificazione, il processo è stato condiviso con le Pro Loco locali, che si sono occupate dell’organizzazione nel dettaglio. Anche la comunicazione, definita e seguita da specialisti del settore e declinata dalla grafica alla diffusione tramite

media locali, canali social e altri strumenti, consentirà alla manifestazione di ottenere la visibilità che merita a favore di cittadini e turisti».

A tenere a battesimo la prima edizione della neonata rassegna, patrocinata dalla Provincia di Parma e dai Musei del Cibo, sarà, domenica 4 dicembre, Sala Baganza. «La nostra soddisfazione è grande» ha detto l’assessore al Turismo salese Giulia Alfieri che ha ricordato come i primi giorni di dicembre segnino tradizionalmente l’inizio del “Piccolo Festival dell’Inverno”, «che quest’anno si inserisce alla perfezione nella manifestazione generale promossa dal Servizio turistico dell’Unione, alla quale invito tutti a partecipare». Una collaborazione, quella tra i quattro Comuni, particolarmente «efficace», ha affermato il sindaco di Felino Filippo Casolari, «che ha permesso di costruire un ricco programma di iniziative collegate tra loro dal filo rosso dell’enogastronomia e della festa, permettendo allo stesso tempo a ciascun comune di mantenere le proprie specificità. A Felino, oltre al salame ci sarà un nuovo protagonista – ha aggiunto il primo cittadino –: il biscotto a forma di maiale che la Pro Loco produrrà in un laboratorio con i bambini». A impreziosire la presentazione è intervenuto anche Enrico Maletti, indiscusso custode del dialetto parmigiano, che ha letto alcuni brani in vernacolo.

Il programma

Domenica 4 dicembre a SALA BAGANZA

"Dolce Rocca e il cotechino dei record”

Ore 10.15 Corteo con Maxentia Brass Band

Ore 10.30 Inaugurazione"Dolce Rocca": in Rocca Sanvitale, degustazione e vendita di vini e prodotti di panetteria /pasticceria tipici del Natale

Ore 11.00 Visita guidata al Museo del Vino

Ore 12.30 Pranzo con il Cotechino più lungo della provincia e anolini da passeggio in compagnia di Maxentia Brass Band

Ore 15.30 Masterclass a cura dell'Ais -Parma : Malvasie e Dolci Natalizi

Ore 17.30 in Piazza Gramsci, spettacolo "Invasioni Lunari " e accensione dell'Albero di Natale.

Giovedì 8 dicembre a COLLECCHIO

“Anolén o caplètt? Cuochi professionisti e dilettanti in gara”

All’interno dell’InTenso Festival, chef del territorio gareggeranno per il primo posto nella sezione professionisti. Cittadine e cittadini gareggeranno per il primo posto nella sezione DILETTANTI Info, regolamento e iscrizioni: prolococollecchioparma@gmail.com

Ore 12.00 Presentazione dell’evento e delle giurie; a seguire pranzo per il pubblico a cura di GustoParma

Ore 15.00 Storie, usanze e ricette con lo chef MARIO MARINI, show cooking con la cuoca CATIA

CASELLI e letture di ENRICO MALETTI

Ore 17.00 Premiazioni

Ore 17.30 accensione in musica dell’albero di Natale in Piazza.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre a TRAVERSETOLO

“Traversetolo Golosa, Show cooking e mostra al Brozzi” Un week end all’insegna dell’enogastronomia di qualità e dell’arte. Nella tensostruttura allestita presso la Corte Agresti, ci sarà l’esposizione con vendita e assaggio dei prodotti delle aziende aderenti.

Sabato 10 Dicembre

Ore 11.00 Inaugurazione della mostra temporanea al Museo Brozzi

Ore 14.30 in Corte Agresti apertura della mostra mercato di prodotti locali

Ore 16.30 nella Tensostruttura - Show cooking con la signora Antonietta Accorsi, “rezdora” che cucinerà la “torta del vescovo” insieme allo chef Mario Marini. Seguirà la degustazione della torta che verrà offerta ai presenti.

Domenica 11 Dicembre

Ore 10 in Corte Agresti apertura mostra mercato prodotti locali alle 17.30 in Sala Consiglio aperitivo con il “racconto” degli “artigiani del gusto”, con degustazione coordinata da Matteo Pessina, docente di “Alma” - Scuola internazionale di cucina italiana. La Pro loco sarà presente con uno stand gastronomico e cucinerà con alcuni prodotti della mostra mercato.

Domenica 11 dicembre a FELINO

“Salame sotto l'Albero”.

Ore 9.00 Apertura “Mercato di Santa Lucia” con il Consorzio "La Qualità dei Mercati" ed il Mercato Alta Qualità "Terre dei Gonzaga”, gli artisti dell’ingegno e le Associazioni del territorio.Dalle ore 14.00 "Come nasce il Salame": racconti di maestri norcini e artigiani tutte le fasi della lavorazione fino al prodotto stagionato, in collaborazione con il CONSORZIO DEL SALAME DI FELINO IGP.

"Un biscotto speciale", laboratorio di pasticceria in cui i nostri piccoli impareranno a lavorare la pasta frolla, confezionando dei simpatici biscotti a forma di MAIALINO, accompagnati dai racconti della Prof. Concetta Cacciani.

Ore 14.00 - Ore 15,30 Concerto ChristmASN under the tree

Ore 14,45 - Concerto del GRUPPO STRUMENTALE BANDISTICO DI FELINO per le vie del paese.

Ore 16.30 Cori in chiesa

Ore 18.00 Accensione Albero di Natale in Piazza accompagnato dalla musica degli Artisti Senza Nome