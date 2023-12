Per Capodanno all’Osteria Antica Rocca

Ospitale, genuina, creativa. L’osteria è da sempre luogo deputato all’accoglienza e alla socialità, alla condivisione di esperienze e alla scoperta di sapori, alle risate e ai momenti spensierati. L’Osteria Antica Rocca di San Quirico Sissa Trecasali - aderente alla rete di Visit Emilia (www.visitemilia.com) - propone il 31 dicembre 2023 per la notte di San Silvestro una serata di festa per salutare tutti insieme l’arrivo del 2024. Storica osteria immersa nella campagna parmense, è gestita da una giovane squadra (Chiara, Angelica e Valentina) guidata da Ilaria Consiglio: una grande famiglia, capace di accogliere con il sorriso e parlare attraverso la sua cucina e le sue ricette, preparate con cura, passione e materie prime d’eccellenza. Sarà una serata molto speciale, non solo perché è l’ultima dell’anno, ma anche perché Chiara ha ideato un menu scintillante mentre Ilaria ha studiato i giusti abbinamenti di vini e spumanti. E poi musica con dj set da ascoltare, ballare, cantare. In tavola tradizione ed innovazione in ogni portata e nella selezione di vini, senza dimenticare la sorpresa di mezzanotte. Come entrée Salmone Garvalax con maionese all’Aneto e pane carasau, e Culaccia “Salumificio Gianferrari” con focaccia calda, abbinati a un Majolini brut Franciacorta. Per poi proseguire, ancora fra i sapori di terra e mare, con Gnocchi di ricotta alla vongole veraci e fave, e Savarin di riso con “Spalla cotta Cavalli” su fonduta di Parmigiano del Caseificio Parma 2064 e tartufo nero; nei calici un Moratti Castello di Cigognola. Come secondo la pregiata tagliata di Angus in salsa di Valpolicella Ripasso accompagnata da patate e zucca arrosto e vino Valpolicella Ripasso le Ragose 2020. Proseguono poi le delizie del palato con un Millefoglie al pistacchio, granella di nocciole tostate e more accompagnato da Vino Zibibbo vendemmia tardiva Tenuta Orestiadi. E per il brindisi di mezzanotte uno speciale Man Brut Millesimato. Non poteva mancare, come da tradizione di San Silvestro, la Mariola, specialità delle terre parmensi accompagnata dalle lenticchie portafortuna. Prezzo: 120 euro a persona vini inclusi