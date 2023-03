Per il 25 aprile, un ponte di grandi eventi

Mostre speciali, spettacoli, arte e fotografia, florovivaismo ed enogastronomia d’autore. In Emilia il ponte del 25 aprile 2023 è un fiorire di eventi, che vanno ad arricchire le tante opportunità ed esperienze da vivere in primavera nella Terra dello Slow Mix, dove ogni vacanza è unica ed eclettica nel territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con Visit Emilia, tra natura, cultura e gastronomia: www.visitemilia.com

LE MOSTRE

Nella Villa dei Capolavori della Fondazione Magnani Rocca di Parma, il protagonista è Felice Casorati, pittore che ha segnato la storia dell’arte del Novecento. La mostra, dal 18 marzo al 2 luglio 2023, ricostruisce il percorso artistico di Casorati con oltre 60 opere. La musica rappresenta la chiave d’ingresso delle sue opere nella Villa dei di Luigi Magnani, la «casa della vita» del colto collezionista, storico dell’arte, musicologo, compositore, scrittore. Da non perdere a Palazzo Tarasconi a Parma l’esposizione “Roy Lichtenstein. Variazioni Pop”, omaggio all’artista newyorkese, maestro della Pop Art, per il centenario della sua nascita. La mostra, aperta fino al 18 giugno 2023, presenta una selezione di 50 opere provenienti da prestigiose collezioni europee e americane fra serigrafie, sperimentazioni su metallo, tessuti e plastica, foto e video. Riproducibilità tecnica e pittura, fumetti e pubblicità, la natura morta, il paesaggio, le incursioni nell’astrazione e nelle forme dei grandi maestri, gli interni bidimensionali, fino alla serie dei nudi femminili, in un excursus che ripercorre a carriera di Lichtenstein a partire dagli anni ’60. Reggio Emilia, città di arti contemporanee, propone dal 15 al 22 aprile 2023 “Rigenera-Circolare”, festival di architettura, con convegni, conferenze, laboratori e spettacoli. Dal 28 aprile all’11 giugno torna Fotografia Europea 2023: il grande festival che trasforma Reggio Emilia con una molteplicità di mostre, installazioni, incontri, workshop, proiezioni tutti dedicati all’arte fotografica. Quest’anno il tema è “Europe Matters. Visioni di un’identità inquieta”.

EMILIA IN FIORE

Il ponte del 25 aprile è occasione anche per immergersi tra le meraviglie della primavera e in Emilia sbocciano tanti eventi dedicati ai fiori, come “Nel segno del Giglio” dal 21 al 23 aprile nei giardini della splendida Reggia di Colorno, la storica mostra-mercato dedicata al giardinaggio di qualità. A Castellarano (RE) vivai specializzati, design e artigianato d'eccellenza, escursioni botaniche, laboratori e conferenze sul verde sono parte del ricco programma di Borgo Plantarum il 22 e il 23 aprile. Invece, a Castel San Giovanni (PC) piante, fiori e prodotti orticoli insoliti sono i protagonisti di Floravilla il 29 e il 30 aprile nella bellissima Villa Braghieri.

NEI TEATRI STORICI

In Emilia sono numerosi i teatri storici, che oltre ad essere scenario di prestigiose rappresentazioni, si presentano come vere e proprie opere d’arte da scoprire. Il 26 e il 29 aprile il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia invita ad uno degli appuntamenti del “Teatro Segreto”, una visita guidata nel dietro le quinte, fra arte, cultura, storia e curiosità, dalla sala di spettacolo al Ridotto, passando per il palcoscenico, scendendo fino alle viscere e salendo su alle Sale dell’Astrolampo e dei Pittori, per un susseguirsi magico di emozioni. Il Teatro Municipale di Piacenza, altro gioiello storico-artistico emiliano, il 22 aprile presenta lo spettacolo di Leonardo Sini, che dirige l’orchestra Savaria Symphony Orchestra, con musiche di Gioacchino Rossini, Charles Camille Saint-Saëns e Felix Mendelssohn Bartholdy. Al Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda (PC), il 29 aprile alle ore 20.45 andrà in scena “Donna non rieducabile”: adattamento di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, interpretati da Ottavia Piccolo, per la regia di Silvano Piccardi.

BORGHI ED ENOGASTRONOMIA

Picnic all’aria aperta, itinerari in bici e borghi antichi da scoprire fanno parte del paesaggio primaverile dell’Emilia. Una tappa per il periodo del 25 aprile è il borgo di Grazzano Visconti, dove vivere un viaggio nel Medioevo. Qui il 30 aprile si aprono le porte della scuola di magia di Harry Potter fra incantesimi, comics e fantasy. Gli amanti del vino, non possono perdere il Monterosso Festival il 29 e 30 aprile, lungo le vie di Castell’Arquato, un altro dei Borghi più Belli d’Italia che impreziosiscono l’Emilia. L’evento è dedicato al vino DOC della Val d’Arda, con il coinvolgimento delle cantine locali che presentano i loro vini bianchi lungo la via della “barricaia” animata da mostre d’arte, esibizioni musicali e succulente espressioni gastronomiche. A Guastalla (RE), fino al 23 aprile, nelle sale del Piano Nobile di Palazzo Ducale, sarà possibile visitare la mostra: “Il giro del mondo in 500 anni”, un viaggio a ritroso nel tempo lungo l’evoluzione della rappresentazione del globo terrestre, in occasione del cinquecentesimo anniversario della prima circumnavigazione del mondo. Una occasione per parlare della nuova percezione dei confini del globo, dei nuovi popoli scoperti nonchè degli strumenti utilizzati nella navigazione.