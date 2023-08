Percorsi di poesia e musica all’ombra degli alberi secolari dell’Appennino emiliano

Una passeggiata, durante la quale i camminatori, guidati dall’armonia dei suoni e delle parole, giungono al cospetto dei giganti verdi dove lo spettacolo prende vita: il 3 settembre dalle 17 alle 19,30 i boschi di castagno di Casarola, frazione di Monchio delle Corti (PR) divertano il palcoscenico naturale del terzo appuntamento dell’edizione 2023 di Alberi in Cammino. Un progetto di Gabriele Parrillo attraverso cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza favoriscono la riscoperta dei giganti secolari dell’appennino unendo l’immersione nella natura con la musica, la poesia e le arti performative. “Una terra per viverci”: così amava dire il poeta Attilio Bertolucci di Casarola, suo luogo affettivo, e i suoi versi -insieme a quelli di altri poeti che si sono ispirati alla natura dell’appennino- riecheggeranno fra i boschi di castagno: Bertolucci e Caproni, accanto a Ovidio, Shakespeare, Tasso, Hesse, e poeti contemporanei come Gualtieri. Parole, musica e danza portate al cospetto degli alberi madre da Gabriele Parrillo, regista e interprete di Alberi in cammino, Daniela Savoldi, violoncellista e compositrice che eseguirà dal vivo le musiche, e Cora Steinsleger che ha ideato coreografie e danze. Alberi in Cammino è promosso da Turbolenta APS e prodotto dal Festival della Lentezza, con il patrocinio e contributo della Regione Emilia Romagna e il sostegno di Chiesi SpA e Mosqueta’s.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.