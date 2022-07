Philharmonic Oboe Quartet dei Berliner Philharmoniker al Castello di Torrechiara

Quattro strumenti, un'unica visione. Riscoprendo il repertorio dimenticato, incoraggiando i compositori a scrivere nuovi pezzi, collegando teatro, letteratura e musica attraverso la collaborazione con attori e cantanti, l'obiettivo del Philharmonic Oboe Quartet (POQ) è di ricercare nuove strade all'interno della scena musicale classica. Fondato nel 2016 da quattro musicisti dei Berliner Philharmoniker, l'ensemble presenta una combinazione unica tra trio d'archi e oboe, che permette di esaltare in modo originale l'insieme e le singole personalità. Le esecuzioni dei quattro virtuosi si rivelano così ogni volta esperienze eccezionali ed emozionanti, già applaudite in prestigiosi festival e sale da concerto in Germania, Italia, Brasile, Stati Uniti, Giappone.

I musicisti del POQ sono uniti da qualcosa di più di una visione comune: come amici e colleghi di lunga data, nel corso degli anni hanno girato il mondo esibendosi in orchestra e in varie formazioni, tra cui l'eccezionale Ensemble Berlin - I solisti dei Berliner Philharmoniker, ben conosciuto dal pubblico del nostro Festival. L'idea di questa formazione nasce durante una serata del Landsberger Sommer Musiken, con l'esecuzione di una trascrizione del Flauto Magico di Mozart realizzata dal contemporaneo Franz Joseph Rosinack, secondo l'antica consuetudine della Harmoniemusik, ossia l'arrangiamento per un piccolo gruppo di musicisti di intere opere o di arie famose, che permetteva alle famiglie aristocratiche di intrattenere gli ospiti durante i banchetti, le battute di caccia e altre attività di corte.?Incentrati sul Flauto Magico sono anche il primo CD del quartetto, POQ goes Magic, e un fortunato spettacolo assieme a Elio di Elio e le Storie Tese e al soprano Scilla Cristiano, che ha debuttato nel 2017 alla Società dei Concerti dell'Università La Sapienza di Roma.



Link dell'ensemble: poq-berlin.com

?Christoph Hartmann, oboe?Luíz Fïlíp Coelho, violino?Walter Küssner, viola?Clemens Weigel, violoncello



LOUIS MASSONNEAU (1766-1848)

- Quartetto n. 2 in Si bemolle maggiore

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

- Trio per violino, viola e violoncello in Sol maggiore op. 9 n. 1

JEAN FRANÇAIX (1912-1997)

- Quatuor per corno inglese e trio d'archi

EDWARD ELGAR (1857-1934)

- Andante e allegro per oboe e trio d'archi



- Quartetto in Do maggiore KV285 per oboe e trio d'archi