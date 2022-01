"Polifonia Intermediale" prorogata fino al 16 gennaio 2022

Sarà prorogata fino al 16 gennaio 2022 «Polifonia Intermediale», l’installazione di suoni, parole e immagini ideata da Martino Traversa e realizzata da Fondazione Prometeo nello spazio di Teatro Farnese in occasione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.



Per maggiori informazioni: https://bit.ly/PolifoniaIntermediale



Polifonia Intermediale | Teatro Farnese



«Polifonia Intermediale» è realizzata in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta e con il contributo di Comune di Parma, Comitato per Parma 2020 e Unione Parmense degli Industriali.



L’ideazione e le musiche di «Polifonia Intermediale» sono di Martino Traversa, il progetto architettonico di Michele Moreno, coordinamento tecnico di Stefano Cantadori, videoproiezioni curate da Marco Bonilauri, sound design di Federico Bianchi, ingegneria del suono di Luca Travaglini, sviluppo software José Miguel Fernández, light design di Maurizio Agrelli. Le voci cantanti sono di Federica Cassati, Marcelo Marchetti, Sergio Martella e Giulia Zaniboni. Le voci recitanti di Olga Bogushevich, Ramzi Bouraoui, Laura Cleri, Yaron Deutsch, José Miguel Fernández, Andreas Fischer, Singh Jatinder, Manafing Oumarou Kone, Maurizio Olivieri, Claudia Ricci, Francesca Reiko Sanada, Massimiliano Sbarsi, Yukun You. Le fotografie di Paolo Pellegrin.



Luogo e orari di apertura:



Teatro Farnese - Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma



Dal 24 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

martedì - domenica: 10.30-18.30

Chiuso il lunedì



Biglietti (accesso all’intero percorso espositivo del Complesso Monumentale della Pilotta):



• intero: € 10

• ridotto Parma Card: € 9

• ridotto gruppi: € 8 (max 25 persone con guida abilitata esterna)



• gratuito minori di 18 anni e soci “Amici della Pilotta”