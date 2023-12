Intero: € 15 Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI, dipendenti Chiesi) Ridotto scuole: € 5 (studenti universitari e studenti e insegnanti del Conservatorio) Omaggio: under 18

Prezzo Intero: € 15 Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI, dipendenti Chiesi) Ridotto scuole: € 5 (studenti universitari e studenti e insegnanti del Conservatorio) Omaggio: under 18

Si conclude sabato 16 dicembre alle ore 20:30 nello Spazio Bignardi di Teatro Due a Parma il progetto «Calvino/Berio: tra letteratura e musica», promosso e organizzato da Fondazione Prometeo a Parma in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino e del ventennale della scomparsa del compositore Luciano Berio. Ed è una conclusione affidata a uno dei lavori fondamentali di Berio, cioè «A-Ronne», ideato per cinque attori nel 1974 e riscritto per otto voci a cappella l’anno successivo. Le otto voci che eseguiranno quest’ultima versione a Teatro Due saranno quelle di Maria Eleonora Caminada, Beatrice Binda, Chiara Ersilia Trapani, Simona Mastropasqua, Danilo Pastore, Alessandro Tamiozzo, Paolo Leonardi e Giacomo Pieracci, tutti già studenti del Master II Livello in Canto- Musica vocale e Teatro musicale del Novecento e contemporaneo di Ravenna curato da una delle maggiori specialiste di vocalità novecentesca, Alda Caiello, e saranno dirette da Mimma Campanale. Scritto nel 1974, «A-Ronne» si basa su una poesia scritta appositamente da Edoardo Sanguineti, tradotta in più lingue e il tutto sbriciolato in segmenti e frammenti che le voci intonano secondo emissioni di natura diversa (richiamo, pianto, risata, tono da caserma, urlo da piazza e così via) in modo da creare allitterazioni, scomposizioni, ricomposizioni, e in generale un cambiamento del senso del testo in relazione all’espressione e all’incrocio dei suoni delle parole, stimolando così a scoprire significati nascosti.

Le parole vengono sottratte dal loro significato e ridotte a suoni, eppure non perdono la possibilità del linguaggio di continuare a ricombinarsi all’infinito. Generano comportamenti umani che non smettono mai di essere suoni, e stimolano a sentire visivamente, a creare un teatro immaginario in cui ognuno è responsabile della propria creatività. La serata sarà introdotta da una breve illustrazione del pezzo da parte dello storico della musica Giuseppe Martini.

Il progetto «Calvino/Berio: tra musica e letteratura» è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Comune di Parma e Fondazione Monteparma, il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Università IULM e Centro Studi Luciano Berio e in collaborazione con Casa della Musica di Parma, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro Due, Conservatorio «A. Boito» di Parma e Conservatorio «G. Verdi» di Ravenna.

Biglietteria Biglietti in prevendita sul sito VIVATICKET o presso la biglietteria di Teatro Due (da lunedì a venerdì 10:00-13:00 e 17:00-19:30; sabato 10:30-13:00 e 17:30-19:30; sera dello spettacolo dalle ore 19:30).