Indirizzo non disponibile

Quartieri Partigiani: passeggiata di racconti e musica per le strade del quartiere Montanara. Il programma di domenica 24 aprile. Alle ore 10.30: ritrovo Parco Montermini Polizzi (lato via A. Siligato) ore 12.30: pranzo con torta fritta e salumi al Circolo Arci Minerva (via Carmignani)

Racconti di Centro Studi Movimenti

Canti di Coro dei Malfattori (Parma)

Coro dell’Amata Rossa di Casa Bettola (Reggio Emilia) Coro Violenti Piovaschi (Carpi)

Duo Peto e Leo (Piadena)

A cura di Coro dei Malfattori e Centro studi movimenti

Con il patrocinio di Anpi Parma

Info: 3483547228 (ore pomeridiane)