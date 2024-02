Ramon Montagner trio al Casinetto Petitot

Giovedì 8 passa a trovarci RAMON MONTAGNER assieme ad altri due grandi musicisti: Vinicius Surian alla chitarra e Jan Toninelli al basso. Prendete nota e non mancate!



BIO

Ramon è un batterista Brasiliano di Campinas ( Stato di São Paulo ) molto attivo nel panorama musicale, sia come performer che come docente.

Ha iniziato a studiare all'età di 12 anni ed presto è diventato un professionista, lavorando con diversi stili musicali.

Il trio ci presenterà un repertorio di Brazilian jazz e musica tradizionale brasiliana come Frevo, Samba Jazz, Bossa Nova.



Inizio concerto ore 21



Contributo soci: 5€