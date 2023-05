Festa Farnese 2023: il 20 maggio concerto 'Tempro la cetra'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

“Tempro la cetra”

con Marco Saccardin, voce e tiorba



Attraverso madrigali, arie, toccate e canzoni dei più significativi autori del primo ‘600 italiano, questo programma offre uno sguardo generale sul repertorio vocale e strumentale di questo periodo, eseguito alla maniera di famosi interpreti quali Giulio Caccini, Francesco Rasi, Jacopo Peri e molti altri, i quali solevano accompagnarsi al chitarrone, o tiorba, strumento sviluppatosi in quegli anni per l’accompagnamento delle voci e la realizzazione del basso continuo, ma che grazie all’ingegno di autori come Kapsberger, Piccini e Castaldi si arricchì di un importante repertorio solista.