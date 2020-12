ROAD TO PARMA

Dialoghi per una Rigenerazione, verso l’Italian Youth Forum Parma 2020-21

A cura di Associazione Italiana Giovani UNESCO





Road to Parma è l’esplorazione di un nuovo pensiero sulla sostenibilità, che pone al centro lo sguardo delle nuove generazioni, per tracciare la strada del cambiamento verso l’Italian Youth Forum Parma 2021 e costruire insieme un futuro possibile.

A partire dal 16 dicembre, in un ciclo di incontri digitali, l’Associazione Italiana Giovani UNESCO intervista ospiti d’eccellenza che in questi anni si sono distinti nel proprio settore, diventando ambasciatori di uno stile di vita sostenibile grazie all'uso di tecnologie innovative e alla centralità di persone e relazioni.

Gli eventi sono live sulla piattaforma webcast di Fondazione Iris Ceramica Group, partner di Italian Youth Forum Parma 2021.



Primo appuntamento - 16 dicembre 2020, ore 18.00



IL MANIFESTO DELLA RAZIONALITÀ SENSIBILE

Fabio Ferrari, Presidente Ammagamma

Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico

In dialogo con Ilaria Dall’Olio e Giovanni Vazzana di AIGU Emilia-Romagna



La tecnologia da sola non basta: serve armonia, eleganza e intelligenza per guidare il cambiamento. Da questa visione nasce il Manifesto della razionalità sensibile di Ammagamma, la dichiarazione di una concezione umanistica dell’intelligenza artificiale.

In un incontro a ritmo di scienza e sostenibilità, Fabio Ferrari, Presidente di Ammagamma, e Luca Perri, giovane astrofisico e divulgatore scientifico, risponderanno alle domande e curiosità dei giovani di AIGU per capire come la matematica può mettere al centro le persone e produrre cultura e conoscenza.



Fabio Ferrari fonda 7 anni fa Ammagamma, società che crea modelli innovativi attraverso soluzioni matematiche avanzate per migliorare i processi aziendali in efficienza e sostenibilità.



Luca Perri è astrofisico e divulgazione scientifico su radio, televisioni, carta stampata, festival, social networks e attraverso esperimenti di citizen science.









ITALIAN YOUTH FORUM PARMA 2020-21



Il Forum è il grande evento annuale dell’Associazione Italiana Giovani UNESCO. Giunto alla sua terza edizione, coinvolge ospiti di livello internazionale dal mondo delle istituzioni, delle università, della cultura, della ricerca e dell’innovazione, in uno spazio di confronto e condivisione con gli oltre 300 soci under35 dell’Associazione, ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.



L’Italian Youth Forum Parma 2021 si svolgerà in diretta streaming da Parma, Città creativa per la gastronomia UNESCO e Capitale italiana della cultura 2020-2021, il 27 marzo 2021 e punta a raggiungere e coinvolgere una platea ancor più vasta di giovani.

Un’edizione ricca di riflessioni, spunti e approfondimenti sul tema della sostenibilità e non solo, interpretato con lo sguardo e lo slancio delle nuove generazioni.

Alimentazione, lotta allo spreco, cultura come risorsa essenziale per lo sviluppo socio-economico, studio di infrastrutture fisiche e sociali per città e comunità sostenibili, tutela dell’acqua e del valore culturale. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati all’interno del programma.