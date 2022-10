Il Rumore del Lutto: il programma dall'8 ottobre al 2 novembre

È “Curami” il tema della XVI edizione del Festival “Il Rumore del Lutto”, prima manifestazione culturale in Italia e in Europa di ricerca e riflessione sul tema del lutto, diretta da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, che si svolgerà dall’8 ottobre al 2 novembre, preceduto da anteprime nel mese di settembre e ottobre, in vari luoghi della città di Parma e con incursioni disseminate su tutto il territorio nazionale.

Da evento a rassegna, da rassegna a festival, Il Rumore del Lutto è un progetto di Death Education nato nel 2007 da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, promosso dall’associazione Segnali di Vita, che si realizza grazie al contributo di Fondazione Cariparma e ADE Servizi Onoranze Funebri, con il patrocinio di Comune di Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Università di Parma, Università di Padova e del Master Death Studies and the End of Life; il festival è diventato inoltre un polo attrattivo di rilievo per sostenitori non soltanto di settore.

Incursioni, intrecci, attraversamenti, collaborazioni trasversali sono il punto di forza de Il Rumore del Lutto, che negli anni ha saputo tessere relazioni, non solo nel contesto cittadino, avvalendosi del supporto di numerose realtà e istituzioni, portando avanti una ricerca interdisciplinare su un tema ancora complicato

da affrontare come quello della morte, svolgendo un’azione di contrasto alla paura di parlarne, anzi olubile della vita.

Il Festival, che inaugura sabato 8 ottobre al Teatro Farnese con la Lectio Magistralis “La sostenibilità è amare” di Anna Heringer, progettista e attivista tedesca, a cura di Ordine degli Architetti PPC di Parma e AMA - Accademia Mendrisio Alumni, presenta un programma molto ricco e articolato composto da 52 eventi in 29 giorni con personalità eccezionali del mondo della cultura e dello spettacolo, ospiti dei numerosi appuntamenti che attraverseranno vari ambiti, dalla musica all’architettura, dall’arte al teatro, dalla letteratura al cinema, a partire dalla parola Curami.

«Curami: l’imperativo è centrale nel ricostituire la cura del sè, della relazione, delle cose, del tutto», afferma Marco Pipitone. Una parola chiave «volta a costruire comunità, dopo il tempo intrecciato tra vita reale e vita virtuale – prosegue Maria Angela Gelati - Curami è la difesa del proprio tempo, la qualità del tempo di vita; il dare più vita ai giorni e non più giorni alla vita.»

Nella sezione musica del Festival si segnalano diversi appuntamenti di rilievo targati IRDL 2022, come l’esclusiva straordinaria che vedrà Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni ritrovarsi sul palco dopo sedici anni per una conversazione divenuta già storica per i fans dei C.S.I e dei CCCP (Cinema Astra

24 ottobre). Così, come centrali nella programmazione saranno i live di Angelo Branduardi al Teatro Regio (22 ottobre), dei Paradise Lost (Campus Industry, 14 ottobre) e di Enrico Intra (Casa della Musica, 21 ottobre). Infine, “Sacrale” di Marco Fagotti e Giovanni Ferri: un concerto elettroacustico in sette

movimenti presso il Tempio Crematorio, dedicato a Rocco Caccavari (1 novembre).

Tra gli innumerevoli appuntamenti: la Lectio Magistralis “La luce oltre il buio” di Luca Sommi (9 ottobre, Sala Conferenze dei Voltoni del Complesso Monumentale della Pilotta), la mostra “Argento nero. Percorsi e ricerche nel Fondo Vasco Ascolini al CSAC” a cura di Claudia Cavatorta (15 ottobre),

Mariangela Gualtieri al Teatro La Fenice di Venezia con “Alle piccole e grandi ombre. Rito sonoro”, seguita dalla Lectio Magistralis “Eternità incurabile” di Ines Testoni (28 ottobre). Tra le novità di questa edizione si segnala la prima rassegna letteraria presso la Galleria Sud del Cimitero Monumentale: “All’imbrunire. Letture scelte” con il poeta ed editore Antonio Riccardi. Ma Il Rumore del Lutto significa anche un vasto programma quotidiano di laboratori di Death

Education nelle scuole, convegni, seminari di formazione per insegnanti, giornalisti e professioni sanitarie, la collaborazione con festival culturali quali Verdi Off, ParmaFrontiere, Natura Dèi Teatri, “Voci dell’anima” di Rimini e Festival Internazionale di Danza Urbana di Bologna.

IL RUMORE DEL LUTTO EXPERIENCE

Da ormai tre anni la rassegna, partendo da Parma, si è ramificata in altre città dando vita alla sezione Il Rumore del Lutto Experience che quest’anno coinvolge: Bologna, Reggio Emilia, Carpi, Mantova, Rimini, Prato, Venezia e Pordenone.

IL RUMORE DEL LUTTO ONLINE

Prosegue Il Rumore del Lutto online con alcuni eventi in streaming per permettere ai partecipanti di aderire online agli incontri di promozione alla Death Education, con l’utilizzo di piattaforme dedicate. Tra questi la conversazione online “Dignità delle parole” con la poetessa Chandra Candiani (29 ottobre).

I PREMI

Due i Premi che saranno assegnati quest’anno dall’Associazione Segnali di Vita: il Premio Speciale Il Rumore del Lutto consegnato al Teatro degli Atti di Rimini, in collaborazione con Teatro della Centena di Rimini e Res Extensa, a uno degli spettacoli finalisti del Festival Voci dell’anima 2022 “Boule de

neige”, una produzione Tecnologia Filosofica, co-produzione Festival Interplay 2018; il Premio Speciale Segnali di Vita 2022 sarà invece consegnato al monaco Guidalberto Bormolini, presso il Monastero San Leonardo al Palco di Prato.

IL RUMORE DEL LUTTO Festival è promosso da Segnali di Vita Aps

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e ADE Servizi Onoranze Funebri Con il patrocinio di Comune di Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Università di Parma, Università di Padova e del Master Death Studies and the End of Life

Con il sostegno di Bologna Servizi Cimiteriali, Croce Verde-Reggio Emilia, Onoranze Funebri Coppolecchia, COF-Consorzio Onoranze Funebri Parmense, Dalsasso Onoranze Funebri, Tecnica Press, Intesa San Paolo, Gruppo Altair e Il Tempio Srl, XP Informatica, Prima Bottega, Studio 3A, SCACF, Infortunistica

Tossani, S.A.T. Onoranze Funebri, Vita Nova-Il Paradiso di Tom e Jerry, Giacomo Sbaraini Onoranze Funebri, EmilBanca, Collecchiesi Onoranze Funebri, Algordanza- I diamanti della memoria, Assicop Emilia Nord-Unipol Sai, Cipriani Le Onoranze-HOFI, Onoranze Funebri Le Valli, Selene, Curly Sue’s, Banca Centro Emilia, Ferraroni Funeral Service, Amen Onoranze Funebri, Agatone Funeral Service, Bonomi Onoranze Funebri, Giuseppe Ghiretti Srl, Video ype, Ferri e Figli Srl, Impresa Francini Bruschi.

Partner Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Parma, AMA-Accademia Mendrisio Alumni, Festival Internazionale Danza Urbana, Teatro della Centena, ParmaFrontiere, Fondazione Prometeo, Festival Verdi Off, Teatro del Cerchio, Europa Teatri, Associazione Zero K, Scuola Capitale Sociale, R&P Contemporary Art, Lenz Fondazione, e con la collaborazione di numerose realtà di Parma e non solo.

Note biografiche dei curatori

Maria Angela Gelati, tanatologa e formatrice nelle materie collegate alla morte, al lutto e alla Death Education. È autrice e blogger, collabora come docente con molte realtà, tra le quali il Master in “Death Studies the End of Life”, organizzato dall’Università degli Studi di Padova. Tra le sue pubblicazioni: Mi

chiamo Happy (Mursia, 2020), Il lecca-lecca di cristallo (Terra Marique, 2018), L’albero della vita (Mursia, 2015), la cura del volume Ritualità del silenzio (Nuovadimensione, 2018).

Marco Pipitone, fotografo presso il laboratorio fotografico del Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) di Parma. Giornalista e critico musicale, collabora con “Gazzetta di Parma” e “Il Fatto Quotidiano”, per il quale cura la rubrica “9 canzoni 9 di Marco Pipitone”. Appassionato da sempre di

musica, dal 1996 sale alla consolle dei maggiori locali rock della Penisola. Dal 2001 è ideatore di “Endenocte” (www.endenocte.com), progetto legato alla musica dark-wave.

IL RUMORE DEL LUTTO

XVI EDIZIONE

CURAMI

Il primo Festival in Italia e in Europa sul tema del lutto e della Death Education

promosso da Segnali di Vita Aps

Direzione scientifica e artistica

Maria Angela Gelati e Marco Pipitone

ANTEPRIME

Domenica 4 settembre 2022

Ore 16.00 e ore 17.00 - CSAC Cortile esterno

CURA ANIMARUM

Visite guidate alla scoperta delle tracce di vita monastica a Valserena

A cura di Maria Pia Branchi

In collaborazione con CSAC e AISAC- Associazione italiana Abbazie e Siti Cistercensi

Ore 17.00 – CSAC, Area Cortilizia

DAVID BOWIE GALA

AMBRA MATTIOLI E ALADDIN INSANE IN CONCERTO

Ave Imago e Marco Pipitone Dj Set

Ingresso Up to you (decidi tu liberamente quanto pagare)

Dress Code suggerito: evoca David Bowie come meglio credi

In collaborazione con CSAC, Valico Terminus e Bis-trot

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Sabato 10 settembre 2022| IRDL BOLOGNA EXPERIENCE

Ore 18.15 – Piazza San Francesco

VIBES#3

Un dialogo tra corpi, architetture e vibrazioni urbane

Coreografia di Masako Matsushita

Musiche di Mugen Yahiro - Creazione digitale di Xavier Boissarie e Tomek Jarolim (ORBE)

Co-Produzione: Operaestate Festival/CSC, Orbe Paris, ICK Dans Amsterdam, HOLONIC SYSTEMS, C-DaRe

Centre for Dance Research Coventry University, Nanou Associazione Culturale

Sostenuto da Creative Europe

Produzione a cura de Il Rumore del Lutto e Festival Danza Urbana

L’evento fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e

dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena

Con il sostegno di Vita Nova

Sabato 17 settembre 2022 | IRDL REGGIO EMILIA EXPERIENCE

Ore 18.00 – Sala degli Specchi, Teatro Municipale Valli

GALA IN NERO. JULIA KENT IN CONCERTO

Marco Pipitone Dj Set

Dress Code obbligatorio: total black

In collaborazione con Comune di Reggio Emilia

Con il sostegno di Croce Verde e Tecnica Press

Domenica 18 settembre 2022 | IRDL BOLOGNA EXPERIENCE

Ore 19.00 - Cimitero della Certosa di Bologna

TEHO TEARDO IN CONCERTO

Teho Teardo: chitarra, live electronics

Ambra Chiara Michelangeli: viola

Laura Bisceglia: violoncello

Flavia Massimo: violoncello

L’evento fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e

dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena

Il concerto sarà preceduto e seguito da visite guidate alla Certosa a cura di Roberto Martorelli, in collaborazione con

Museo Civico del Risorgimento

Con il sostegno di Bologna Servizi Cimiteriali

Sabato 24 settembre 2022

Ore 17.00 – Palazzo dei Ministeri

GALA IN VERDI

Con Mario Mascitelli e Angela Gandolfo, Adriano Engelbrecht, Patrizia Mattioli, Nunzia Moisè, e i solisti del

Conservatorio “Arrigo Boito”, Aurelia Chiarini (soprano) e Chen Zi Zhao (tenore), guidati da Donatella Saccardi

Produzione a cura de Il Rumore del Lutto e Festival Verdi OFF

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Con il sostegno di Curly Sue’s

Sabato 1 ottobre 2022 | IRDL REGGIO EMILIA EXPERIENCE

Ore 9.30 – Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro

QUALE ETICA NEL GIORNALISMO DIGITALE

A cura di Nicola Fangareggi

Con Elisa Alloro, Veniero Galvagni, Celestina Tinelli, Claudia Vago

Convegno aperto ai giornalisti, con crediti formativi deontologici

In collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Ordine dei

Giornalisti Consiglio Nazionale e Consorzio Quarantacinque

Con il sostegno di Croce Verde e Banca Centro Emilia

Ore 17.00 - Casa delle Storie di Reggio Emilia

LA GRANDE DOMANDA

Laboratorio aperto a cura di Teatro dell’Orsa

Con Monica Morini e Annamaria Gozzi

Con il sostegno di Croce Verde

Domenica 2 ottobre 2022| IRDL RIMINI EXPERIENCE

Ore 22.30 - Teatro degli Atti

PREMIO IL RUMORE DEL LUTTO

PER FESTIVAL VOCI DELL’ANIMA 2022 “SO TUTTO IO”

Festival diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, in collaborazione con Elisa Barucchieri per la sezione danza

A cura di Segnali di Vita in collaborazione con Teatro della Centena e Res Extensa

Con il sostegno di Infortunistica Tossani

PROGRAMMA

Sabato 8 ottobre 2022

Ore 20.30 – Teatro Farnese, Piazza della Pilotta 15

CURAMI. INAUGURAZIONE DELLA XVI EDIZIONE DE IL RUMORE DEL LUTTO

Saluto delle autorità e presentazione dell’iniziativa con Maria Angela Gelati e Marco Pipitone

ANNA HERINGER. LA SOSTENIBILITÀ È AMARE

Lectio Magistralis di ANNA HERINGER

A cura dell’Ordine Architetti PPC Parma e AMA - Accademia Mendrisio Alumni

Info e prenotazioni: formazione@archiparma.it

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube dell’Ordine degli Architetti di Parma dalle ore 20 del 9 ottobre

Lectio aperta agli architetti, con crediti formativi

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Domenica 9 ottobre 2022

Ore 11.30 - Sala Conferenze dei Voltoni, Complesso Monumentale della Pilotta

LA LUCE OLTRE IL BUIO

IL VIAGGIO OLTREMONDANO DI DANTE E VIRGILIO

Lectio Magistralis di LUCA SOMMI

Evento inserito nell’ambito dell’iniziativa Domenica di Carta – Ministero della Cultura

Info e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com

In collaborazione con Complesso Monumentale della Pilotta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Emil Banca

Ore 16.00 - Galleria Sud, Cimitero Monumentale, Viale della Villetta 31

ALL’IMBRUNIRE. LETTURE SCELTE

Con Antonio Riccardi

Rassegna letteraria al Cimitero, I edizione

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Venerdì 14 ottobre 2022

Ore 9.00 – Auditorium Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi 19

LE PAROLE CHE CURANO. L’ETICA DEL LINGUAGGIO E LE VIRTÙ DEL GIORNALISMO

A cura di Fabrizia Dalcò

Con Fausto Pagnotta, Luigina Mortari, Gabriele Balestrazzi, Erika Rigamonti

In collaborazione con Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna e Ordine dei Giornalisti Consiglio Nazionale

Convegno aperto ai giornalisti, con crediti formativi deontologici

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Ore 20.00 - Campus Industry Music, Largo Simonini 1

PARADISE LOST IN CONCERTO

European Tour 2022

Costo del biglietto in prevendita 25,00 Euro + d.p. - Acquisto in cassa 30,00 Euro

Biglietti disponibili su Ticketone

In collaborazione con Campus Industry Music

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Sabato 15 ottobre 2022

Ore 11.00 – CSAC Abbazia di Valserena, Sala delle Colonne, Via Viazza di Paradigna 1

ARGENTO NERO

Inaugurazione della mostra Argento nero

Percorsi e ricerche nel Fondo Vasco Ascolini al CSAC

A cura di Claudia Cavatorta

In collaborazione con CSAC, Università di Parma

Sabato 22 ottobre, ore 17: incontro con l’autore, in occasione della giornata Archivi Aperti, organizzata da Rete

Fotografia

Sabato 19 novembre, ore 9.30: visita e incontro con l’autore, in collaborazione con la manifestazione

ColornoPhotoLife

La mostra rimarrà aperta al pubblico sino al 23 dicembre 2022, con i seguenti orari: mercoledì, giovedì, venerdì: 15-19; sabato e

domenica: 10-19

Info: csac@unipr.it

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Ore 21.00 - Borgo Santa Brigida, Borgo S. Brigida 5/A

CATT IN CONCERTO

Why, Why Tour

A cura di Zanchi Impresa Sociale Soc Coop

Prenotazione all’indirizzo: info.santabrigida5a@gmail.com

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Domenica 16 ottobre 2022

IRDL PRATO EXPERIENCE

Ore 9.30 - Monastero di San Leonardo al Palco, Via del Palco 228

OLTRE LA PAURA DELLA MORTE. CURARE INTEGRALMENTE LA VITA

Ritiro a cura di Guidalberto Bormolini con lo staff di Tutto èVita

In collaborazione con Associazione Tutto è Vita

Il ritiro ha inizio alle ore 17.30 del 15 ottobre

Partecipazione Up to you (decidi tu liberamente quanto pagare) fino ad esaurimento posti

Info: info@sanleonardoprato.it

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-irdl-prato-experience-418947652707

Con il sostegno di Impresa Francini Bruschi

Ore 15.00 - Ingresso San Pellegrino, Cimitero Monumentale, Viale della Villetta 33

A PROPOSITO DI PAOLA

Omaggio all’attrice Paola Borboni

Con Gabriella Carrozza e Mario Aroldi

Contrabbasso: Claudio Saguatti

Regia: Antonio Zanoletti

Una produzione Teatro del Cerchio

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Con il sostegno di Ghiretti Srl

Ore 16.00 - Galleria Sud, Cimitero Monumentale, Viale della Villetta 31

ALL’IMBRUNIRE. LETTURE SCELTE

Con Antonio Riccardi

Rassegna letteraria al Cimitero, I edizione

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Lunedì 17 ottobre 2022

Ore 11.00 – IPSIA Primo Levi, Piazzale Sicilia 5

LA VOCE CHE CURA

Laboratorio di Death Education

A cura di Alma Vitto Massei

Con Loredana Scianna e Maria Angela Cavalli

In collaborazione con Associazione Stay

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Ferraroni Onoranze Funebri

Ore 18.00 - Cubo, Via La Spezia 90

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO NELLA CURA DEL LUTTO

Tavola rotonda con Guendalina Bigi, Andrea Cavallaro, Bartolo Morabito, Alessandra Terzi

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Studio 3 A

Martedì 18 ottobre 2022

Ore 11.00 – Istituto Tecnico Melloni, Viale Maria Luigia 9/A

IL BULLISMO ESPRESSIONE DI SOLITUDINE?

LA CURA ATTRAVERSO IL FILO DELLE PAROLE

Laboratorio di Death Education

A cura di Maria Teresa Alberici e Arianna Braghieri

Con Luisa Romei

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Collecchiesi

Mercoledì 19 ottobre 2022

Ore 11.00 – Liceo Marconi, Via della Costituente 4/A

DANSE MACABRE: LA DANZA DELLA VITA

Laboratorio di Death Education

A cura di Cristina Curà

Con Gaia Lucrezia Zaffarano

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Ferri e Figli Srl

Ore 18.00 – Enoteca Tabarro, Strada Farini 5

SOLO UNA TERAPIA

Un bicchiere al giorno ... Storia e mito degli “Hospices de Beaune”

Con la partecipazione di:

Filippo Volpi - esperto di vini di Borgogna

Dott. Angelo Placci - Resident Cardiologist del Tabarro

Diego Sorba (nei panni di Nicolas Rolin) - filantropo e malato immaginario

Info e iscrizioni: info@tabarro.net

Ingresso Up To You (decidi tu liberamente quanto pagare)

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Giovedì 20 ottobre 2022

Ore 9.00 - Sala Congressi (Q02), Parco Area delle Scienze dell’Università, Viale delle Scienze

CURAMI. ETICA, SOSTENIBILITÀ E DINAMICHE DI VITA

Convegno interdisciplinare a cura di Maria Cristina Ossiprandi

Con Antonella Bachiorri, Ernesto Liebana, Francesca Nori, Fausto Quintavalla, Dolores Rollo, Stefano Sforza,

Veronica Valenti

Iscrizione all’evento: https://www.unipr.it/node/101193

In collaborazione con Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università di Parma

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Onoranze Funebri Dalsasso

Ore 11.00 - Istituto Pietro Giordani, Via Bandini 6

SOSPIRO E RESPIRO. ESPERIENZE DI TRASFORMAZIONE

Laboratorio di Death Education

A cura di Elisabetta Careri

Con Luca Leoncini

In collaborazione con Associazione Confine

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Amen Onoranze Funebri

Venerdì 21 ottobre 2022

Ore 11.00 – IPSIA Primo Levi, Piazzale Sicilia 5

LA VITA E LA MORTE NELLE ARTI VISIVE

Laboratorio di Death Education

A cura di Margherita Campanini

Con Mathias Mocci e Martina Massarente

In collaborazione con Gotico Digitale

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Agatone Funeral Service

Ore 18.00 – Auditorium Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi 19

IL SALOTTO. TRA ARTE E CURA

Salotto tanatologico con Antonio Bocchi, Giuseppe Fornasari, Lisa Martignetti, Riccardo Polo

A cura di Maria Angela Gelati e Mathias Mocci

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Prima Bottega

Ore 20.30 - Sala dei Concerti, Casa della Musica, Piazzale S. Francesco 1 *

ENRICO INTRA IN CONCERTO

In collaborazione con ParmaJazz Frontiere Festival

Intero 15, 00 Euro - Ridotto 5, 00 Euro

Ticket online: www.eventbrite.it/e/biglietti-enrico-intra-piano-solo-411149187287

I biglietti ridotti sono riservati a under 25 e studenti conservatorio A. Boito di Parma e sono esclusivamente disponibili contattando

ParmaFrontiere: 0521 238158 e 0521 1473786 - info@parmafrontiere.it

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di COF Consorzio Onoranze Funebri Parmense

Sabato 22 ottobre 2022

IRDL CARPI EXPERIENCE

Ore 10.00 – Auditorium San Rocco, Via San Rocco 1

IL CONSENSO E LA CURA

A cura di Massimiliano Cruciani

Con Monica Bosco, Ludovica De Panfilis, Maria Angela Gelati, Davide Sisto, Christina Sponza, Veronica Zavagli e

alcuni testimoni della rete territoriale

In collaborazione con Associazione ZERO K

Dalle 15 alle 17 sono previsti laboratori in piccoli gruppi di lavoro

Info e prenotazioni: associazionezerok@gmail.com

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 ottobre

Giornata di studio aperta alle professioni sanitarie, con crediti formativi

Con il sostegno di Algordanza - i diamanti della memoria e Onoranze Funebri Bonomi

Ore 21.00 - Teatro Regio di Parma, Strada Garibaldi 16/A

ANGELO BRANDUARDI IN CONCERTO

Ticket online: https://www.biglietteriateatroregioparma.it/application.aspx?id=2584

Poltrona 35,00 Euro, Palco Centrale 30,00 Euro, Palco Intermedio 25,00 Euro, Palco Laterale 20,00 Euro, Galleria

Numerata 15,00 Euro

Info: irdlbiglietteria@gmail.com

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Domenica 23 ottobre 2022

Ore 16.00 - Galleria Sud, Cimitero Monumentale, Viale della Villetta 31

ALL’IMBRUNIRE. LETTURE SCELTE

Con Antonio Riccardi

Rassegna letteraria al Cimitero, I edizione

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Ore 17.00 - Casa del Suono, Piazzale d’Acquisto

L’ATTESA. NELLE TERRE DI MEZZO

Mostra di Fiammetta Mamoli e Sara Ferraglia

A cura di W4W - Women for Women

Con le voci di Zona Franca e il contributo di Sabina Borelli e Federica Rosati

La mostra sarà visitabile sino al 6 novembre 2022

Orari di apertura: dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18

Apertura straordinaria il giorno 1 novembre, dalle 10 alle 18

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Lunedì 24 ottobre 2022

Ore 11.00 – Liceo Marconi, Via Costituente 4/A

SUL BIANCO (BREVE GUIDA PER SUPERARE LA FINE)

Laboratorio di Death Education

A cura di Silvia Rizzi

Con Danilo Sciorilli

In collaborazione con R&P Contemporary Art

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Azienda Selene Onoranze Funebri

Ore 21.00 - Cinema Astra, Piazza Alessandro Volta 3

GIOVANNI LINDO FERRETTI, MASSIMO ZAMBONI

“Siamo arrivati tardi o forse troppo presto...”

In dialogo con Michele Rossi

Coordinamento: Fabio Guenza

Info e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Martedì 25 ottobre 2022

Ore 11.00 – Istituto Pietro Giordani, Via Lazio 3

TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO... IL POTERNE PARLARE

Laboratorio di Death Education

A cura di Patrizia Frattini

Con Stefano Totaro

In collaborazione con Associazione Soproxi

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Onoranze Funebri Sbaraini

Mercoledì 26 ottobre 2022

Ore 11.00 – Liceo Marconi, Via della Costituente 4/A

QUEL TUO ULTIMO PELO SULLA GIACCA

Laboratorio di Death Education

A cura di Giulia Mazzadi

Con Cecilia Zanzarelli

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Le Valli Onoranze Funebri

Giovedì 27 ottobre 2022

Ore 11.00 – Istituto IPSIA, Primo Levi, Piazzale Sicilia 5

STORIE DI CURA IN UNA VALIGIA

Laboratorio di Death Education

A cura di Damaris Rizzeri

Con Chiara Arneodo e Manuela Zambrelli

In collaborazione con Biblioteca Civica

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Cipriani Le Onoranze - HOFI SpA Holding Funeraria Italiana

Ore 17.30 | IL RUMORE DEL LUTTO ONLINE

HAI BISOGNO DI TE. DEATH EDUCATION APPLICATA

Corso di Formazione per insegnanti di ogni ordine e grado

A cura di Maria Angela Gelati e Mirella Ballarin

Info e prenotazioni: irdlformazione@gmail.com

In collaborazione con Associazione Stare bene insieme

Con il sostegno di XP Informatica

Venerdì 28 ottobre 2022

Ore 11.00 – Istituto Pietro Giordani, Via Bandini 6

LA CONSAPEVOLEZZA NELLA CURA

Laboratorio di Death Education

A cura di Donatella Pace

Con Roberta Bastita ed Elisa Spinoglio

In collaborazione con Associazione Vitas

Evento riservato alla classe preposta

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo

IRDL VENEZIA EXPERIENCE

Ore 18.00 - Sala Apollinea, Teatro La Fenice, Campo San Fantin 1965

ALLE PICCOLE E GRANDI OMBRE. RITO SONORO

Di e con Mariangela Gualtieri, con la guida di Cesare Ronconi

ETERNITÀ INCURABILE

Lectio Magistralis di Ines Testoni

Introducono Maria Angela Gelati e Alessia Zielo

Info e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com

Con il sostegno di Coppolecchia Casa Funeraria Eterna

Sabato 29 ottobre 2022

Ore 11.00 | IL RUMORE DEL LUTTO ONLINE

CURAMI. Il significato di questa parola nei racconti degli operatori dei quattro Hospice di Parma e

Provincia

A cura di Rossana Grossi e Massimo Damini

Con Roberto Chiariello, Vannia Delchiappo, Francesca Middoni, Francesca Villani

Info e prenotazioni: irdlformazione@gmail.com

In collaborazione con Amici delle Piccole Figlie Odv e Associazione Claudio Bonazzi Pro Hospice

Evento online

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

IRDL PORDENONE EXPERIENCE

Ore 16.00, Sala Consiliare Palazzo Municipale Comune di Pordenone, Corso V. Emanuele II 64

IMPARARE A MORIRE. UN’ OCCASIONE PREZIOSA PER CURARE LA VITA

Con Orango Riso

A cura di Sabina Fresch

In collaborazione con Associazione Carpe Vitam

Con il patrocinio del Comune di Pordenone

Con il sostegno di S.A.T. Onoranze Funebri

Ore 17.00 – Cubo, Via La Spezia 90

NON DOVEVI PRENDERTI CURA DI ME?

Con Martina Peloponesi e Federica Frezza

In collaborazione con Informagiovani

Info: info@informagiovani.parma.it

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Assicoop Unipol Sai

Ore 18.00 | IL RUMORE DEL LUTTO ONLINE

DIGNITÀ DELLE PAROLE

Conversazione con Chandra Candiani

Con il sostegno di Video Type

Domenica 30 ottobre 2022

IRDL MANTOVA EXPERIENCE

Ore 11.00 - Cimitero Monumentale di Mantova, Via Cremona 40

PER MANO AGLI ALBERI CUSTODI. PERCORSO BOTANICO

Passeggiata alla scoperta degli alberi secolari

Introduce Maria Angela Gelati

A cura di Giorgio Grossi e Fabio Tosi

In collaborazione con Servizio Verde di Mantova Ambiente, gruppo Tea

Ore 15.00 - Ritrovo alla Chiesa di Riano, frazione di Langhirano

ARCANO E ANTICO. SIMBOLOGIA E CURA NELL’OCCIDENTE VEGETALE

Visita guidata e animata con Luca Fantuzzi - GAE

È previsto il passaggio dalla Rocca di Valle di Castrignano

Info e prenotazioni: lucafantuzzigae@gmail.com

Partecipazione Up to you (decidi tu liberamente quanto pagare)

In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato la domenica successiva

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Lunedì 31 ottobre 2022

Ore 17.00 – Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, Vicolo delle Assi 5

I MARTIRI IGNORATI DI HONORÉ DE BALZAC

Letture ad alta voce con Andrea Gatti e Cristiano Bonassera

A cura di Antonello Saiz e Alice Pisu

In collaborazione con Libreria Diari di Bordo

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Ore 22.00 – Ratafià di Teatro Europa, Via Oradour 14

HALLOWEEN PARTY

La storica notte di Halloween a Parma

In collaborazione con Europa Teatri

Info: ratafiaparma@gmail.com

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Martedì 1 novembre 2022

Ore 11.00 - Tempio crematorio di Valera, Strada Valera di Sopra 115

SACRALE. CONCERTO ELETTRO-ACUSTICO IN 7 MOVIMENTI

Concerto dedicato a Rocco Caccavari

Di e con Marco Fagotti e Giovanni Ferri

Con la partecipazione di Simone Giorgini, Jacopo Mariotti e Francesco Savoretti

Info e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com

In collaborazione con Socrem Parma

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Con il sostegno di Gruppo Altair e Il Tempio Srl

Ore 18.30 – Sala Concerti, Casa della Musica, Piazzale S. Francesco 1

UN FIUME DI INCHIOSTRO

Lettura scenica su Pasolini

A cura di Fabrizio Croci

Info e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Ade Servizi Onoranze Funebri

Mercoledì 2 novembre 2022

Ore 17.30 - Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2

LPPP < LENZ PER PIER PAOLO PASOLINI_DEDICA A 100 ANNI DALLA NASCITA

GRIGIO PIOMBO

Installazione visuale e sonora tratta da Aeneis in Italia

Di Francesco Pititto, Maria Federica Maestri e Andrea Azzali

Ingresso: 2, 00 Euro

L’installazione sarà visitabile fino al 4 novembre dalle 17.30 alle 19.30

In collaborazione con Lenz Fondazione

Per informazioni e prenotazioni: Lenz Teatro, Via Pasubio 3/e, Parma

Tel. 0521 270141, mob. e WhatsApp 335 6096220 - mail info@lenzfondazione.it

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

Ore 18.00 | IL RUMORE DEL LUTTO ONLINE

RICOMINCIARE E RINASCERE: LA RICERCA DI SENSO E L’ARTE DI VIVERE

Un corso online per imparare a gestire il cambiamento e vivere bene la propria esistenza

Con Laura Campanello

In collaborazione con Scuola Capitale Sociale

Info e iscrizioni: segreteria@scuolacapitalesociale.it

Costo del corso: 130,00 Euro a persona. L’incontro online sarà il primo appuntamento dei quattro previsti, della durata di due ore

e trenta ciascuno

Ore 20.30 | IL RUMORE DEL LUTTO ONLINE

COR-DOLIUM, CURAMI IL CUORE

Un gruppo di aiuto per restare connessi nel lutto traumatico e nell’isolamento della pandemia

A cura di Marco Marchetti e Simona Trigiani

Info e prenotazioni: info@elfostudioassociato.com

In collaborazione con gruppo Cordolium e Studio Elfo

Con il sostegno di SCACF

Ore 20.30 - Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2

LPPP < LENZ PER PIER PAOLO PASOLINI_DEDICA A 100 ANNI DALLA NASCITA

GRIGIO PIOMBO

Performance con live electronics tratta da Aeneis in Italia

Emanazioni da Virgilio, Pier Paolo Pasolini, Marchese de Sade

Di Francesco Pititto e Maria Federica Maestri

Drammaturgia, imagoturgia: Francesco Pititto

Installazione, composizione, costumi: Maria Federica Maestri

Musica e live electronics: Andrea Azzali

Interprete: Valentina Barbarini

Produzione Lenz Fondazione_Festival Natura Dèi Teatri

Ingresso: 12,00 Euro intero | 8,00 Euro ridotto (under 30, over 60, studenti, insegnanti carta DOC)

La performance con live electronics si ripeterà fino al 5 novembre alle 20.30

In collaborazione con Lenz Fondazione

Per informazioni e prenotazioni: Lenz Teatro, Via Pasubio 3/e, Parma

Tel. 0521 270141, mob. e WhatsApp 335 6096220 - mail info@lenzfondazione.it

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma