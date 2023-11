Salotto letterario al castello di Compiano: letture davanti a una tazza di tè

Un pomeriggio di letture davanti ad una tazza di tè caldo profumato: lunedì 27 novembre 2023 alle ore 16.00 - negli spazi della biblioteca della Marchesa Lina Raimondi Gambarotta, al Castello di Compiano - si leggerà "La vita di chi resta" di Matteo Bianchi: una storia che mostra il lato umano di una persona e apre uno spiraglio sopra una voragine che, come un buco nero, può essere in grado di annichilire tutto ciò che le gravita intorno. Una lettura toccante e dolorosa, ma anche portatrice di speranza.

Dialogherà con il pubblico Domenico Maisto della Mondadori Bookstore Ghiaia Parma.

Eccezionalmente il pomeriggio è APERTO A TUTTI coloro che vorranno aderire, per ascoltare alcuni stralci dal libro.



L'evento si terrà in collaborazione con la Biblioteca Manara di Borgotaro, nell'ambito del progetto “Reading is fun! - Leggiamo insieme” con il contributo di Fondazione Cariparma.



Prenotazione consigliata: +39 0525 921722; biblioteca.manara@comune.borgo-val-di-taro.pr.it