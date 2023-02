Cosa fare in provincia di Parma e in città per San Valentino 2023

San Valentino 2023, il mese dell'amore e degli innamorati, può essere la bella occasione per fare un viaggio romantico in coppia nel circuito dei 38 Castelli del Ducato e 50 luoghi d'arte, condividere emozioni speciali, vivere una cena in una bellissima taverna medievale di un castello, nel ristorante

di un borgo storico, regalarsi un soggiorno in un posto speciale o un giorno alla scoperta di luoghi nuovi e inaspettati. Cosa fare e dove andare a San Valentino 2023? Ecco qualche idea originale per festeggiare il giorno degli innamorati nel circuito Castelli del Ducato nella Fantastica Emilia.

Unconventional San Valentino. Al Castello di Montechiarugolo (PR), La Corte degli Inganni - unconventional San Valentino. Nessun Cupido all’orizzonte ma un assassino da stanare. Chi è davvero pronto per la sfida? Sabato 11 febbraio 2023 in 13 turni speciali con massimo 12

persone per turno (circa 1 ora e 30 minuti per turno nelle fasce orarie 16:00; 16:30, 17:00, 17:30; 18:00;18:30; 19:00, 19:30; 20:00, 20:30; 21:00, 21:30, 22:00).L’evento è principalmente rivolto agli adulti, nel caso di famiglie interessate si consiglia un’età non inferiore ai 12 anni. La manifestazione

si svolge anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Sfida in coppia e sfida alla coppia! San Valentino per giovani e ragazzi. Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), X-Scape San Valentino Experience Castle 2023, domenica 12 febbraio 2023 ore 16.45: un San Valentino originale, diverso, per giovani, dove misurare - simpaticamente - la

tenuta delle coppie con missioni e prove da superare insieme, in sfida o in squadre di amici, alla scoperta di un antico castello ancora arredato.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it Alla Reggia di Colorno (PR), sabato 11 febbraio ore 17.30, Aspettando San Valentino, visita

guidata a tema con aperitivo finale. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

A Busseto (PR), domenica 12 febbraio 2023, ore 17.00 in Teatro Giuseppe Verdi, Libiamo ne lieti calici, il racconto delle due storie d’amore – entrambe profonde, complesse e totalizzanti – che riempirono il cuore e l’esistenza del Maestro Verdi. Quella per la Dea Musica, alla quale si votò fin

dalla giovinezza, e quella, umana ma non meno intensa, per le donne della sua vita. Una visita guidata ricca di aneddoti al Teatro intitolato al Maestro, fascinoso gioiello ottocentesco ed imprescindibile tappa del percorso verdiano. Al termine del percorso, con il sottofondo delle opere

verdiane, un romantico aperitivo nella cornice del Ridotto. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

San Valentino X-Scape in salsa mistero, cultura, storia on the road! A Parma, venerdì 10, sabato 11, domenica 12 febbraio 2023, martedì 14 febbraio, arriva il gioco X-Scape Experience on the Road, un divertente percorso in una delle città d'arte più eleganti e affascinanti d'Italia, Parma, già capitale della cultura italiana, che vi porterà a scoprire i segreti della sua storia viaggiando a piedi attraverso le vie della petite capitale e giocando ad X-scape cultura on the road. Non sarete più chiusi in una stanza ma potrete vivere il centro storico della città a qualsiasi ora del giorno o della notte in un'esperienza unica. Lo presenta Associazione Castelli del Ducato con il tour operator di incoming Food Valley Travel di Parma attivamente coinvolto nell'iniziativa con l'ideatore e organizzatore del gioco X-Scape Experience on the Road ed il sensibile supporto di DTE Visit Emilia per la sensibilizzazione alla bellezza, alla tutela e al rispetto del patrimonio culturale, storico artistico e architettonico. Siete pronti a scappare e a risolvere le avventure? Prenotazioni obbligatorie con almeno 24 ore di anticipo: info@castellidelducato.it

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), San Valentino a lume di candela nel Castello Incantato, con visita del millenario castello a lume di candela alla scoperta delle sue storie d’amore più belle. Possibilità di proseguire la magica serata nel suggestivo borgo sulle colline,

presso il Ristorante Osteria del Castello, o nelle trattorie dei dintorni sabato 11 Febbraio e martedì 14 febbraio 2023, ore 18h45 e 20h00. Nel Salotto del Diavolo, a pianta ottagonale, interamente affrescato, verrà aperta la porticina sul millenario passaggio segreto che attraversa l’intero Castello

e che fino al secolo scorso portava in aperta campagna, raccontando di passati assedi e di fughe d’amore. Inoltre sarà possibile abbinare la visita alla cena nel ristorante del borgo che accoglie i suoi ospiti con un raffinato menu, oltre che nelle varie trattorie e agriturismi nei dintorni.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

San Valentino super segreto e misterioso. Al Castello di Contignaco (PR), San Valentino al Castello degli Aldighieri, Speciale visita guidata per le coppie di innamorati di tutte le età con un intrigante gioco a enigmi per iniziarsi ai segreti ancestrali della crittografia medievale. A lume di

candela al calar della sera con degustazione dei vini del Castello da sabato 11 febbraio a martedì 14 febbraio (sabato 11 febbraio, ore 11, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30; domenica 12 febbraio, ore 11, 15.30, 17.30; martedì 14 febbraio, ore 19.30, 21.30). A partire dalle 17.30 alcuni ambienti del

Castello saranno illuminati dalla luce delle candele. Gli enigmi del Castello: dopo la visita guidata, adulti, permetterà di divertirsi anche ai bambini. Gli ospiti adulti potranno poi degustare fino a cinque vini. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Roccabianca (PR), per San Valentino 2023 Baci rubati sotto il nespolo, visite guidate in costumi medievali nel castello degli innamorati, sabato 18 e domenica 19 febbraio (sabato 18: 14:30 – 15:30 – 16:30 - 17:30 ultima visita; domenica 19: 14:30 – 15:30 – 16:30 - 17:30 ultima visita). Il nespolo, simbolo dell’amor cortese è il frutto che il Conte Pier Maria Rossi fa riportare nei decori del Porticato d’Onore del Castello di Roccabianca, come dedica alla sua amata Bianca Pellegrini da Como, dama di corte di cui si innamorò follemente. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Compiano (PR), Storie d'amore tra passione e intrighi - visita narrata di San Valentino: la lettura di un libro, i versi di una poesia, una dedica, un diario dei ricordi, oggetti di una collezione eclettica, saranno lo spunto per la narrazione di avvincenti storie d’amore, sabato 11

febbraio 2023 alle ore 17.00 alle 18.30 e sabato 18 febbraio 2023 alle ore 17.00 alle 18.30. Grazie a fotografie, lettere d'amore, diari dei ricordi e libri sarà organizzata una speciale visita narrata a tema romantico che svelerà l'identità di personaggi più o meno celebri, la cui storia si

intreccia con quella del Castello di Compiano e le sue eleganti sale. Aneddoti, curiosità, immagini e parole saranno il filo rosso della narrazione di secoli di passioni, amori e gelosie. La calda luce delle candele creerà un'atmosfera unica e suggestiva. Lasciatevi trasportare dal racconto di relazioni

amorose travolgenti e tormentate e dalle curiosità di un castello millenario, che ospita una casa-museo davvero originale. Al termine, aperitivo romantico in sala da biliardo. Gruppi contingentati max 18 visitatori per gruppo. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Martedì 14 febbraio 2023, alle ore 15.00 oppure alle ore 18.30, Un Castello per due, in occasione della festa degli innamorati, sulle colline tra Parma e Piacenza, il Castello di Tabiano (PR) accoglie gli ospiti Alla scoperta delle sue antiche mura e gli incantevoli saloni, accompagnando la

visita ad un prelibato aperitivo. La visita guidata avrà durata di circa 1h30, il gruppo inizierà ammirando i giardini del Castello, proseguendo sulle terrazze panoramiche per entrare nei saloni affrescati dell’ala di rappresentanza fra i quali la sala da ballo, la sala della caccia e la biblioteca.

Tra il calore del camino scoppiettante nella sala della caccia e gli ottocenteschi stucchi e affreschi, si potrà gustare un raffinato aperitivo dai sapori locali. La visita guidata riprenderà per terminare con le antiche stalle feudali trasformate in cantine per il vino, dove sarà possibile vedere botti e strumenti utilizzati anticamente per produrre vino, parmigiano reggiano e burro. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it