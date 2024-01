San Valentino 2024 nei Luoghi Verdiani - Busseto (PR) | Libiamo ne' lieti calici per San Valentino: visita guidata ricca di aneddoti al Teatro intitolato al Maestro Verdi con aperitivo finale e il sottofondo delle opere verdiane sabato 10 febbraio 2024, in Teatro Giuseppe Verdi di Busseto ore 17.00. Il racconto delle due storie d’amore – entrambe profonde, complesse e totalizzanti – che riempirono il cuore e l’esistenza del Maestro Verdi. Quella per la Dea Musica, alla quale si votò fin dalla giovinezza, e quella, umana ma non meno intensa, per le donne della sua vita. Una visita guidata ricca di aneddoti al Teatro intitolato al Maestro, fascinoso gioiello ottocentesco ed imprescindibile tappa del percorso verdiano. Informazioni, richieste, prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it