Nella notte di San Lorenzo armonia di note e stelle al Santuario di Careno

Con i suoi oltre mille anni di storia, il Santuario di Careno nel comune di Pellegrino Parmense (PR) apre le porte giovedì 10 agosto alle 21, nella notte di San Lorenzo, al concerto “Armonie sotto le stelle” a cui farà seguito una breve passeggiata per osservare le stelle cadenti e le costellazioni (la partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita).

La rassegna Estate delle Pievi 2023, proposta dalla Provincia di Parma in collaborazione con i Comuni coinvolti ed il sostegno di Fondazione Cariparma, torna nel Santuario di Careno, dedicato alla Beata Vergine: alle 21 concerto della Corale "Il Pellegrino", diretta da Gregorio Pedrini, con al pianoforte Alberto Mazzoli, e il tenore Lorenzo Marchi; a seguire, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi, a pochi passi dalla chiesa, tutti a guardare il cielo in attesa di osservare le stelle cadenti per esprimere un desiderio, e conoscere i segreti delle principali costellazioni. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pellegrino; per info antonio.rinaldi.76@gmail.com; 328.811665.

Un’opportunità per riscoprire un luogo ricco di storia e devozione: all’interno del santuario è conservata l’effige di quella che nella tradizione popolare locale viene chiamata la “Madonna dei matti”. In occasione della festività del 15 agosto, nel giorno della Assunta, nei secoli scorsi tanti fedeli si ritrovavano a Careno per pregare la Vergine contro le possessioni demoniache e i disagi mentali. Per questo è conosciuta come “Madonna dei matti”, diventando punto di riferimento per fedeli,come testimoniano i tanti ex-voto che circondano l’effige seicentesca della Vergine conservata nel santuario.