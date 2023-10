A Parma due giornate di screening dermatologici gratuiti per psoriasi e dermatite atopica

Due campagne di screening in piazza a Parma per promuovere la diagnosi e aiutare i pazienti adulti che soffrono di psoriasi e di dermatite atopica attraverso appuntamenti gratuiti su prenotazione con lo scopo di assisterli nella diagnosi e nella corretta gestione della malattia.

Le visite su prenotazione

I medici dermatologi della UOC Dermatologia dell’AOU di Parma, diretta dal Professor Claudio Feliciani, saranno a disposizione per appuntamenti gratuiti su prenotazione nella clinica mobile allestita per l’occasione. Le visite sono esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 il numero 345 7686815.

Nel dettaglio, venerdì 6 ottobre, in piazza Garibaldi, sarà la volta della giornata di screening dedicata alla psoriasi e promossa da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) “Psoriasi? Informarsi è curarsi”.

Si prosegue sabato 7 ottobre in via Garibaldi, davanti all’ingresso del Teatro Regio, in cui l'intera giornata sarà dedicata allo screening per i pazienti che soffrono di dermatite atopica, in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) “Dermatite atopica? Da oggi si cambia”.

Psoriasi e dermatite atopica: cosa sono e come trattarle

La psoriasi è un disturbo cronico della pelle, una malattia infiammatoria di cui solo in Italia a soffrirne sono quasi 3 milioni di persone. Anche la dermatite atopica è una malattia della pelle che determina un indebolimento della funzione di barriera della cute e una maggiore irritabilità.

“La psoriasi e la dermatite atopica costituiscono le principali malattie infiammatorie croniche della pelle. Essendo patologie che spesso coinvolgono parti visibili del corpo, l’impatto sulla qualità della vita dei pazienti affetti è elevato con ricadute sulla vita personale e sociale” afferma il Prof. Claudio Feliciani. “Oggi sono disponibili diverse alternative terapeutiche la cui scelta varia in base alla gravità e alle esigenze dei pazienti. La visita dermatologica specialistica è il primo passo per una diagnosi corretta e per scegliere la terapia migliore. Presso la Clinica Dermatologica dell’Ospedale Maggiore di Parma esistono ambulatori dedicati dove i pazienti vengono seguiti in un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato”.

Le campagne di screening sono realizzate grazie al contributo incondizionato di AbbVie.