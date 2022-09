Sherlock Holmes & l'artiglio del diavolo - Halloween con delitto

Halloween Night al Castello di Varano - Evento investigativo



Un coinvolgente evento investigativo, ambientato nel secolare Castello di Varano, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicenda...



Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine: esplorate il castello, raccogliete indizi cruciali, incontrate i sospettati ed esaminate la scena del crimine, per svelare la verità che si cela dietro ad un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Lunedì 31 Ottobre al Castello di Varano!





Orario di svolgimento:



Inizio turni alle ore 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30. 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 24:00



Durata dell'evento:

Circa un'ora e mezza



Video Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cmzWieWBCqA&feature=emb_logo





La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.



Costo della manifestazione a persona:



- Biglietto scontato con prevendita (pagamento con bonifico alla prenotazione), fino al 27 Ottobre: 20 euro a persona



- Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria), dopo il 27 Ottobre per eventuali posti ancora disponibili: 25 euro a persona



Nota : la prenotazione è obbligatoria, contattateci telefonicamente o via email per verificare la disponibilità del turno desiderato



Una volta effettuato il bonifico, vi chiediamo gentilmente di inviarci la distinta del versamento

per ottenere la conferma della prenotazione ed il voucher (che andrà esibito presso la biglietteria del castello il giorno dell'evento).



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com