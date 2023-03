shetech connections parma // federica pasini

Dal 2020 S?heTech porta a Parma con i suoi tradizionali eventi di networking serali, aperti a tutte le persone convinte che ridurre il gender gap nei settori digital, tech e imprenditoriale sia un importante obiettivo da raggiungere come community di un territorio.

V?i aspettiamo per il primo evento di networking primaverile del 2023 targato SheTech, organizzato insieme a On/Off e Piano C all'interno del progetto #DigitalEmpowHer, con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma.



P?er l'occasione ospiteremo in qualità di role model Federica Pasini, CEO e Co-Founder di Hacking Talents Società Benefit.



Federica è un'imprenditrice digitale con l'ambizione di accompagnare le persone durante la propria evoluzione professionale, liberando il potenziale delle risorse umane nelle organizzazioni.



Dopo essersi laureata in Bocconi nel 2013, ha iniziato la sua carriera nelle startup. Dal 2014 al 2021 ha lavorato in Generali in diversi team sia globali che italiani, come marketing & partnership development, Diversity & Inclusion, data strategy & digital prototyping. La sua esperienza in Generali è stata interrotta per due anni, durante i quali ha ha lavorato in Apple, perseguendo un leadership program in store.



Nominata da Forbes come leader del futuro tra i migliori 100 under 30 per la categoria Marketing & Advertising nel 2021 è parte dei Future Leader di ISPI.



Da sempre investe parte del tempo libero in network legati all'empowerment femminile, all'imprenditoria e all'innovazione.



Informazioni importanti per partecipare



Trattandosi di un evento con posti limitati, ti chiediamo la gentilezza di comunicarci tempestivamente eventuali rinunce o disdette last minute, per permettere ad altre persone di poter partecipare (basta scrivere a parma@shetechitaly.org :)