Shopping di Primavera: domenica 10 aprile negozi aperti in centro storico

Con l’arrivo della bella stagione, torna domenica 10 aprile “Shopping di Primavera”, l’ormai tradizionale appuntamento di shopping in città, promosso da Federmoda Parma, aderente ad Ascom, che invita i negozi del centro a restare aperti durante tutta la giornata. L’iniziativa sarà come sempre un’ottima occasione per i negozi Federmoda di presentare a cittadini e visitatori le nuove collezioni primavera/estate, ma anche un’opportunità per tutte le altre attività commerciali che vorranno restare aperte di contribuire a creare un’atmosfera accogliente e vivace nel cuore della città. Parmigiani e turisti potranno quindi approfittare di una piacevole giornata primaverile per scoprire le ultime novità di abbigliamento, calzature e accessori, circondati dalle bellezza dei nostri borghi.