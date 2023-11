I Sick Tamburo in concerto all'Arcistella di Trecasali

I Sick Tamburo, nati dopo l’esperienza Prozac+ da un’idea di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio, in oltre dieci anni di storia musicale si sono imposti tra i principali riferimenti del panorama alternativo italiano, rappresentando un’espressione unica in grado di coniugare la sensibilità e la poetica della scrittura di Accusani e le sonorità incalzanti più proprie dell’alternative rock. Il concerto si terrà il 1° dicembre 2023 alle 21:30 presso l'Arcistella: la cornice perfetta per una serata indimenticabile che coincide con il 40 anniversario dalla costituzione del Circolo Arcistella. Ingresso riservato ai soci Arci