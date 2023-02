“Solo per giustizia”: l’anteprima della X edizione del Festival della Parola con Giuseppe Ayala

“La scommessa vera, in un paese democratico come l'Italia, è quella di formare le giovani generazioni alla cultura della legalità”: sono parole di Giuseppe Maria Ayala, classe 1945, una vita come magistrato e politico, che sarà ospite, in dialogo con Pierluigi Senatore, il prossimo venerdì 3 marzo, alle ore 18.30, nella Sala dei concerti della Casa della Musica di Parma (piazzale San Francesco, 1) dell’anteprima della X edizione del Festival della Parola. L’incontro, dal titolo “SOLO PER GIUSTIZIA. I miei giorni a Palermo a fianco di Falcone e Borsellino”, è organizzato da Rinascimento 2.0 APS con il patrocinio del Comune di Parma.

Pierluigi Senatore, classe 1960, è giornalista professionista dal 1990. Nel 1992 ha ricevuto il “Premio Giornalistico Città di Modena” per il settore “Radiofonia”. Nel 1995 è tra i fondatori, con Paolo Belli e altri artisti italiani, dell’Onlus “Rock No War”. Dallo stesso anno dirige la testata giornalistica del network radiofonico Radio Bruno Emilia Romagna. Autore di reportage per giornali e televisioni, ha realizzato servizi su Medio Oriente, Bielorussia, Bosnia, Nicaragua, Cambogia, Saharawi, Eritrea, Kossovo, Albania, Laos, Sri Lanka e Indonesia.

Giuseppe Maria Ayala, classe 1945, è stato magistrato e politico. Dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita all'Università degli studi di Palermo, esercitò la professione di pubblico ministero diventando, tra l'altro, Consigliere di Cassazione. Amico di Giovanni Falcone, ebbe un ruolo di spicco nel pool anti-mafia. Dal 1992, dopo l'omicidio di Falcone e Paolo Borsellino, si occupò anche di politica e divenne deputato nelle fila del Partito Repubblicano Italiano. Autore di vari libri, tra cui “CHI HA PAURA MUORE OGNI GIORNO”. L’illustrazione della locandina dell’evento è realizzata da Caterina De Nisco. www.festivaldellaparola.it.