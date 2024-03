Soroptimist insieme ai Carabinieri per il contrasto alla violenza di genere

Per la Giornata Internazionale della Donna, Soroptimist Club Parma organizza una conferenza in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma sulle azioni e le strategie possibili per il contrasto alla violenza di genere. L’incontro si terrà venerdì 8 marzo alle ore 17.00 presso la sede del Comando dei Carabinieri di Parma, all’interno del Palazzo Ducale (ingresso dal Parco Ducale). L’ingresso è libero e gratuito. A introdurre l’incontro sarà il Colonnello Andrea Pagliaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma. L'Assessora alle pari opportunità Barbara Lori porterà i saluti a nome dell’amministrazione della Regione Emilia-Romagna. Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Lucia Russo, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Bologna (il cui intervento verterà su “Azioni di contrasto alla violenza di genere: percorso normativi e criticità”), del Prof. Sergio Manghi, del Dipartimento DUSIC dell’Università di Parma (che approfondirà il tema “Rivalità maschili e violenza di genere”), della Dott.ssa Nadia Monacelli, del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma (che parlerà di “Intervenire a favore delle donne e madri vittime di violenza: Tra il dire e il fare, la responsabilità”) e del Maresciallo capo Consiglia Russo, Arma dei Carabinieri, che interverrà a proposito di "Approccio alle vittime vulnerabili e procedure d'intervento". L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.soroptimist.it/club/parma.