Spettacolo 'La donna scheletro'

Europa Teatri inaugura il mese di Marzo 2024 con uno spettacolo della Stagione Teatrale Ragazzi. Il programma previsto per domenica 3 marzo ore 16.30 a Teatro Europa sarà Donna Scheletro.Fiaba in 7 movimenti per imparare l'amore vero. Di e con Chiara Rubes, assistente di scena Tiziano Reverberi, collaborazione artistica Paola Silva, tecnica Massimiliano Sacchetti, creazione Donna scheletro Donatello Galloni, produzione eUROPA tEATRI. Durata: 50 minuti. Spettacolo adatto a bambini dai 7 ai 10 anni “Aveva fatto qualcosa che suo padre aveva disapprovato, sebbene nessuno ricordasse più che cosa. Il padre l’aveva trascinata sulla scogliera e gettata in mare. I pesci ne mangiarono la carne. Sul fondo del mare quel che restava del suo corpo era voltato e rivoltato dalle correnti. Un giorno arrivò in quella baia un pescatore e...” . Tutto: il sole, la luna, gli affari degli uomini come delle più piccole creature, quali cellule e atomi, segue un ondeggiamento di animazione, sviluppo, declino e morte seguito sempre dalla rianimazione. L'antica natura del ciclo vita/morte/vita. Anche l'amore e le relazioni sono soggetti a questo movimento. Questa fiaba inuit ci aiuta a imparare i passi della danza dell'amore vero, l'amore che dura. Per amare bisogna essere forti e saggi. La forza viene dallo spirito, la saggezza viene dall'esperienza con la donna scheletro, cioè con il ciclo vita/morte/vita. Niente muore davvero, ma se sappiamo aspettare rinasce.