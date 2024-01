STAND UP COMEDY

con Dario Stroscio e Fabio Urgera

Sabato 27 gennaio 2024, ore 22:00

presso Jam



Arriva la prima di una serie di serate di cabaret al JAM, con i primi due comici del Collettivo Stand Up Comedy di Reggio Emilia!

Da non perdere!



Bar aperto con cucina fredda.



Ampio parcheggio libero.

Presso Jam - Via Meazza 23/A Parma

Zona Ex Salamini

10 euro con tessera ARCI



Info e prenotazioni: 3290512343