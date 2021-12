Teatro Magnani di Fidenza, venerdì 3 dicembre ore 21:00: "Fedeli d'Amore"

Si passa alla prosa, venerdì 3 dicembre, al Teatro Magnani con fedeli d’Amore, ideazione e regia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari - fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe. Lo spettacolo, valso ad Ermanna Montanari il Premio Ubu 2018 come miglior attrice, e? un ‘polittico in sette quadri’, un poemetto di Marco Martinelli “attorno” a Dante Alighieri e al nostro presente. Voci sospese tra il Trecento e il nostro presente incarnate da Ermanna Montanari ci parlano del profugo, del poeta fuggito dalla sua citta? che lo ha condannato al rogo, e ora e? sul letto di morte in esilio, a Ravenna, in preda a febbre malarica.

In una scena generata da un'alchimia vocale, sonora, visiva e drammaturgica capace di fondere psiche e mondo, si evoca Dante nell'abbracciare una sola salvezza: “Amore è ciò che ci fa ribelli, è la forza che libera ed eleva.”

Giovedì 2 dicembre alle ore 10:30 presso l’Oratorio San Michele di Fidenza è fissato un incontro con Marco Martinelli sulla tematica de “L’esilio dantesco”, l’incontro rivolto ad un gruppo di studenti degli Istituti di Scuola Superiore di Fidenza è curato dal critico teatrale Nicola Arrigoni, coadiuvato dagli stessi studenti.

Lo spettacolo e l’incontro si inseriscono nel progetto di ATER Fondazione in occasione del 7° centenario della morte di Dante, Sulla via Emilia nel nome di Dante, realizzato in collaborazione con Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Una celebrazione del “sommo poeta” nella sua versione umana, ma anche un’occasione di formazione delle giovani generazioni.

A questo proposito Il Teatro Magnani ha coinvolto tre classi degli Istituti di Scuola Superiore di Fidenza, l’Istituto Berenini, l’Istituto Paciolo-D’Annunzio e l’Istituto Solari-Magnaghi a cui è stata proposta la visione del film The Sky over Kibera, e la lettura del libro Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia, entrambe opere ispirate alla “Divina Commedia” a firma di Marco Martinelli. Gli alunni, così formati, e guidati dal giornalista, docente e critico teatrale Nicola Arrigoni, hanno potuto contribuire attivamente alla realizzazione dell’incontro del 2 dicembre.

