'Atti Unici' di Anton Čechov e 'Tragico suo Malgrado', con Luca Nucera e Pavel Zelinskiy

Nel 1880 Anton ?echov è uno studente di medicina al verde; inizia a scrivere storie per sette copeche a riga, per sbarcare il lunario: “la medicina è moglie legittima, la letteratura un’amante” dirà… È proprio con gli occhi chirurgici del medico e uno sguardo di affettuosa compassione che, tra il 1884 e il 1891, scrive gli Atti unici, studi drammatici e scherzi per lo più legati all’universo del vaudeville e a una dimensione farsesca. Gli Atti unici sono piccoli lampi di genialità drammaturgica che conservano in nuce le scintille di quella rivoluzione teatrale che esploderà con le sue grandi opere. Ora questi Atti unici sono il cuore del nuovo progetto teatrale di Fondazione Teatro Due che ne mette in scena otto, presentandoli a coppie di due, da inizio gennaio a fine febbraio. La prima coppia a debuttare sarà Tragico suo malgrado e L’Orso il 9 gennaio alle ore 20.30 (con repliche fino al 21 gennaio). Ne L’orso una giovane vedovella, Elena Popova, che nelle prime battute sembra convenzionale e noiosa, è visitata da Smirnov, un creditore del defunto marito, che, villano e aggressivo, vuole essere pagato e subito. Da qui parte un irresistibile battibecco dove fra i due litiganti scattano scintille e si fa strada una prorompente attrazione erotica …fino al duello finale! In scena Bruna Rossi, Alberto Astorri e Mauro Malinverno. “Il conflitto di genere è questione molto calda in questo momento e Orso la tratta senza ambiguità, utilizzando tutti i cliches di comportamento tipici di maschile e femminile e facendone sfoggio - racconta la regista Nicoletta Robello. I due protagonisti attivano un conflitto senza soluzione e la situazione fa saltare rapidamente i nervi di Popova e Smirnov, il livello dello scontro si alza e passa rapidamente sul piano personale.

È proprio in questo movimento dell'azione che ciascuno scopre nell'altro la possibilità di un incontro, un calore imprevisto che nasce dalla condivisione di analoghe delusioni d'amore; si tratta del momento più alto del testo e del suo senso profondo: la possibilità di contatto fra due esseri soli e intristiti esiste, è l'incontro di due anime, poco importa a quale genere appartengano.” Tragico suo malgrado, interpretato da Luca Nucera e Pavel Zelinskiy, racconta il destino ridicolmente infausto di chi lavora mentre la famiglia è in vacanza nella dacia di campagna, al danno di lavorare mentre gli altri sono in ferie si aggiunge la beffa di dover assolvere a mille commissioni affidate senza pietà. “Tragico suo malgrado è definito da ?echov 'uno scherzo', e in effetti ha la struttura di una barzelletta - continua Nicoletta Robello. Ma la definizione è un tenero inganno; ?echov mette i suoi personaggi nelle secche di circostanze paradossali con il solo intento di rivelarne l'umanità: i problemi che hanno assomigliano tanto a quelli che abbiamo tutti noi, con la differenza che, quando ci lamentiamo con un amico delle frustrazioni della nostra vita, raramente ci rendiamo conto di apparire comici”. La forza di ?echov sta nella sua capacità di intercettare la vita per come è, come se lui avesse scritto un romanzo attraverso tanti brevi capitoli. Il progetto prosegue con Sulla strada maestra e I danni del tabacco il 23 gennaio, Una domanda di matrimonio e L’anniversario il 3 febbraio e infine Il canto del cigno e Le nozze il 15 febbraio. Tutto il Teatro Due verrà letteralmente invaso da questi piccoli capolavori e dai 24 attrici e attori che di volta volta li porteranno in scena, diretti da Nicoletta Robello, Matteo Tarasco, Roberto Abbati, Antonio Rosti. Il 24 febbraio gli 8 Atti Unici saranno presentati uno di seguito all’altro, in una vera e propria maratona ?echoviana, che sarà un’immersione in uno straordinario e irresistibile spaccato di umanità. In biglietteria è disponibile anche la Carta ?echov, 8 Atti Unici per un viaggio attraverso l’irresistibile comicità di questo grande autore. Informazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org - tel: 0521.230242 – www.teatrodue.org