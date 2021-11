Briciole Solares in Francia ospite del «Groupe des 20», network di teatri d’oltralpe

Giovedì 18 novembre una delegazione del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, composta dal direttore artistico ed organizzativo Giuliano Tenisci, da una rappresentanza dello staff e da alcuni degli artisti associati, si recherà in Francia, ad Albertville, nel dipartimento della Savoia, presso il Dôme Théâtre, dove sarà ospite del «Groupe des 20», associazione di teatri della grande regione Rodano-Alpi-Alvernia. La delegazione presenterà ai direttori dei teatri del network il nuovo progetto artistico di Briciole Solares e le sue nuove produzioni. I direttori del network francese presenteranno a loro volta, alla delegazione di Briciole Solares, le mission dell’associazione nonché gli artisti e le nuove produzioni selezionati per rappresentare il «Groupe des 20» nella distribuzione estera. La futura stesura di un accordo di partenariato fra il Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti ed il «Groupe des 20» sarà uno dei principali obiettivi di questo primo incontro. L’accordo aprirà nuove prospettive di collaborazione fra istituzioni culturali italiane partner del Teatro delle Briciole e istituzioni culturali francesi e francofone. Costituito da teatri e centri culturali di produzione e diffusione multidisciplinare, il «Groupe des 20» contribuisce all’attuazione delle politiche culturali dello Stato francese e degli enti territoriali locali, promuovendo l'accesso alle opere da parte del maggior numero possibile di spettatori e sostenendo gli artisti nelle loro ricerche di collaborazioni. I teatri membri del «Groupe des 20» propongono al loro pubblico programmazioni originali e di grande qualità artistica, che spesso costituiscono la base di una prima esperienza di spettatore. Formazione, dialogo con i diversi network professionali in Francia e in Europa, coproduzione e strutturazione della distribuzione danno forma concreta alla politiche del «Groupe des 20» per lo spettacolo dal vivo. L’associazione «Groupe des 20» è sovvenzionata dal Ministero della Cultura e della Comunicazione e dalla Regione Rodano-Alpi-Alvernia e collabora attivamente con altri due importanti network, il Groupe des 20 Île-de-France e Quint’Est situati sul territorio francese e Corodis su quello svizzero.