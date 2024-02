Federico Buffa in La Milonga del Fútbol

Federico Buffa, il più grande storyteller italiano, torna a teatro con il suo nuovo spettacolo “La Milonga del Fútbol”. Lo straordinario telecronista sportivo, dopo il recente successo di Italia Mundial e Riva-De Andrè, torna sul palco per affascinare il pubblico con una storia eccezionale di gol e campioni per raccontare le gesta e le imprese di alcune delle più illustri personalità del calcio di tutti i tempi, tre miti del pallone: attraverso le storie di Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, Federico Buffa racconta vicende legate allo sport ma anche piene di passione, romanticismo e italianità. L’appuntamento per Parma è domenica 12 maggio 2024 alle ore 21:00 presso l’Auditorium N. Paganini, grazie a ARCI PARMA e CAOS Organizzazione Spettacoli.

RENATO CESARINI un funambolo del gol, scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale. OMAR SIVORI talentoso e irriverente, incantava l’Argentina degli anni ’50 nel pieno del boom economico.

DIEGO ARMANDO MARADONA, el pibe de oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni ‘80 –‘90 per un popolo che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla. Storie potenti, intrise di romanticismo e italianità, raccontate dalla voce di Federico Buffa. A impreziosire il racconto, le suggestioni sonore proposte dal pianista e compositore Alessandro Nidi (che firma la direzione musicale e le musiche originali) con Mascia Foschi al canto. In scena un viaggio tra musica e parole diretto, dal regista Pierluigi Iorio, una produzione International Music and Arts che ha già conquistato migliaia di spettatori. Biglietti in prevendita: disponibili da lunedì 5 febbraio alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso ARCI Parma (Via Testi n. 4 – PR).

Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – info@arciparma.it